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16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı: Kemikleri su kuyusunda bulundu
16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı: Kemikleri su kuyusunda bulundu
Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının, kocası tarafından öldürülüp parçalanarak kullanılmayan su kuyusuna atıldığı belirlendi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T15:53+0300
2022-03-29T16:10+0300
niğde
türkiye
kayıp
ceset
cinayet
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan ve hakkında 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer'in durumunu şüpheli bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştirdi.Ekiplerce yapılan araştırmalarda; kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer ile kavga ettiği ve olay gecesi Ali Başer'in Leşkırı mevkiindeki tarlasına gübre taşıdığı bilgisine ulaştı. Kadının öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, araştırmasını tarla ve çevresinde yoğunlaştırdı.Kadının cesedinin tarlanın 300 metre ilerisindeki 130 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyuna atılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, İl Özel İdaresinden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından yaklaşık 70 metre derinliğinde 170 kemik parçaları ve saç buldu.Ekipler; kayıp ihbarının yapıldığı gün, kocasıyla kavga eden Serap Başer'in kocası tarafından öldürüldüğü, ahırda küçük parçalara ayrılarak su kuyusuna atıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çıkarılan kemikleri, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.Zanlı, Ali Başer'in ise 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220327/171-gundur-aranan-yasli-adamin-cebindeki-5-bin-lira-icin-olduruldugu-ortaya-cikti-1055080113.html
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niğde, kayıp, ceset, cinayet

16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı: Kemikleri su kuyusunda bulundu

15:53 29.03.2022 (güncellendi: 16:10 29.03.2022)
© İHANiğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının bulunduğu su kuyu
Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının bulunduğu su kuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© İHA
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Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının, kocası tarafından öldürülüp parçalanarak kullanılmayan su kuyusuna atıldığı belirlendi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan ve hakkında 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer'in durumunu şüpheli bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştirdi.
Ekiplerce yapılan araştırmalarda; kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer ile kavga ettiği ve olay gecesi Ali Başer'in Leşkırı mevkiindeki tarlasına gübre taşıdığı bilgisine ulaştı. Kadının öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, araştırmasını tarla ve çevresinde yoğunlaştırdı.
Kadının cesedinin tarlanın 300 metre ilerisindeki 130 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyuna atılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, İl Özel İdaresinden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından yaklaşık 70 metre derinliğinde 170 kemik parçaları ve saç buldu.
Ekipler; kayıp ihbarının yapıldığı gün, kocasıyla kavga eden Serap Başer'in kocası tarafından öldürüldüğü, ahırda küçük parçalara ayrılarak su kuyusuna atıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çıkarılan kemikleri, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
Zanlı, Ali Başer'in ise 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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