https://tr.sputniknews.com/20220329/abd-baskani-biden-turkiyedeki-muzakereleri-izledik-rusyanin-adimlarini-takip-edecegiz-1055149263.html

Biden, Türkiye'deki müzakereleri ve Rusya'nın adımlarını takip ettiklerini söyledi

Biden, Türkiye'deki müzakereleri ve Rusya'nın adımlarını takip ettiklerini söyledi

ABD Başkanı Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye’deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya’nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini söyledi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T21:01+0300

2022-03-29T21:01+0300

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joe biden

ukrayna krizi

abd

rusya

ukrayna

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ABD Başkanı Joe Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.Toplantıda bir gazetecinin "Rusya'nın bugün Kiev ve Ukrayna'nın kuzeyindeki başka bir şehirde askerlerini azaltacağı açıklamasına ilişkin görüşünüz nedir? Savaşta sona yaklaşıldığı olasılığını görüyor musunuz? Yoksa Rusya'nın yeni askeri çabalarını düzenlemek için zaman kazanmaya çalıştığını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Biden şunları söyledi:Biden, Rusya'nın adımlarını izlerken bir taraftan da Rusya'ya yaptırımları ve Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdüreceklerinin altını çizerek "Yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz" dedi.

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joe biden, abd, rusya, ukrayna