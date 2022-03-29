https://tr.sputniknews.com/20220329/abdde-bidenin-esinin-ders-verdigi-universiteye-bomba-ihbari-1055150829.html
ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı
ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı
ABD Başkanı Joe Biden’in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine bu sabah bomba ihbarı yapıldığı belirtildi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T22:39+0300
2022-03-29T22:39+0300
2022-03-29T22:39+0300
dünya
joe biden
bomba ihbarı
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Okulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Alexandria kampüsü, bomba ihbarı nedeniyle bugün kapalıdır” şeklinde uyarıda bulunuldu.Açıklamada, okuldan öğrenciler ve çalışanların boşaltıldığı kaydedilerek bölgeye yaklaşılmaması konusunda yetkililerin talimatlarının takip edilmesi istendi.Jill Biden’in Sözcüsü Michael LaRosa, The Hill’e yaptığı açıklamada, "First Lady, bu sabah Beyaz Saray'dan ders için ayrılmadan önce NVCC’de bir bomba tehdidi olduğu konusunda bilgilendirildi ve şu an güvende” ifadesini kullandı.Yetkililer, ihbarla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, bomba ihbarı
ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı
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ABD Başkanı Joe Biden’in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine bu sabah bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.
Okulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Alexandria kampüsü, bomba ihbarı nedeniyle bugün kapalıdır” şeklinde uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, okuldan öğrenciler ve çalışanların boşaltıldığı kaydedilerek bölgeye yaklaşılmaması konusunda yetkililerin talimatlarının takip edilmesi istendi.
Jill Biden’in Sözcüsü Michael LaRosa, The Hill’e yaptığı açıklamada, "First Lady, bu sabah Beyaz Saray'dan ders için ayrılmadan önce NVCC’de bir bomba tehdidi olduğu konusunda bilgilendirildi ve şu an güvende” ifadesini kullandı.
Yetkililer, ihbarla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.