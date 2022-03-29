https://tr.sputniknews.com/20220329/abdde-bidenin-esinin-ders-verdigi-universiteye-bomba-ihbari-1055150829.html

ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı

ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı

ABD Başkanı Joe Biden’in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine bu sabah bomba ihbarı yapıldığı belirtildi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T22:39+0300

2022-03-29T22:39+0300

2022-03-29T22:39+0300

dünya

joe biden

bomba ihbarı

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Okulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Alexandria kampüsü, bomba ihbarı nedeniyle bugün kapalıdır” şeklinde uyarıda bulunuldu.Açıklamada, okuldan öğrenciler ve çalışanların boşaltıldığı kaydedilerek bölgeye yaklaşılmaması konusunda yetkililerin talimatlarının takip edilmesi istendi.Jill Biden’in Sözcüsü Michael LaRosa, The Hill’e yaptığı açıklamada, "First Lady, bu sabah Beyaz Saray'dan ders için ayrılmadan önce NVCC’de bir bomba tehdidi olduğu konusunda bilgilendirildi ve şu an güvende” ifadesini kullandı.Yetkililer, ihbarla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

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joe biden, bomba ihbarı