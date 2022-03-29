https://tr.sputniknews.com/20220329/adanada-500-kovan-arinin-olmesiyle-ilgili-inceleme-herhangi-bir-zehirlenme-etkenine-rastlanmadi-1055123295.html

Adana'da 500 kovan arının ölmesiyle ilgili inceleme: 'Herhangi bir zehirlenme etkenine rastlanmadı'

Adana'da 500 kovan arının ölmesiyle ilgili inceleme: 'Herhangi bir zehirlenme etkenine rastlanmadı'

Adana'nın Kozan ilçesinde, arıcılık yapan Ali Çelik'in, kovanlarındaki arıların telef olduğunu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T02:03+0300

2022-03-29T02:03+0300

2022-03-29T02:03+0300

türkiye

arı

toplu ölüm

adana

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Türkiye'de bal üretiminde önemli bir yere sahip Adana’nın Kozan ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Ali Çelik'e ait 500 kovan arı, 3 günde öldü.Arı ölümleri üzerine Çelik, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine başvurup, konunun araştırılmasını istedi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye giderek arı ölümlerinin yaşandığı kovanlardan numune alarak, inceleme başlattı.Arıların mısır ekiminin tamamlanmasının ardından öldüğünü kaydeden Çelik, "Ekimler tamamlanasının ardından arılarımın zehir aldığını düşünüyorum. Bizim masraflarımız, emeklerimizin nasıl karşılanacağını bilmiyoruz, çaresiziz. Bütün arıcı arkadaşlarımdan tek tek damızlık toplayıp arıcılığa devam etmeye çalışacağım. Bizim ek bir gelirimiz ya da iş yerimiz de yok. Şu anda iki tane uçan arı kaldı. Mısırlar büyümeye başladı, bizim arı ölümlerimiz arttı. Daha önce de Şanlıurfa’da 1000 kovan arım ölmüştü" dedi.'Arılar yasaklı ilaçlardan dolayı ölüyor'Arıcılık yapan Zekeriya Akduman ise ilçede her yıl arı ölümleri gerçekleştiğini kaydederken, "Türkiyede arılar ciddi şekilde zarar görüyor, bir arıcı olarak vicdanım sızlıyor. Arılar yasaklı ilaçlardan dolayı ölüyor” diye konuştu.Kovanlardan numune alan ekiplerse, laboratuvar incelemesi yaptı.İnceleme sonucunda arılarda bazı hastalıklar tespit edildiği, herhangi bir zehirlenme etkenine de rastlanmadığı belirtildi.Arıcı Çelik, gazetecilere, arı ölümleri nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, çok sayıda arısının telef olduğunu söyledi.

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arı, toplu ölüm, adana