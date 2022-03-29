https://tr.sputniknews.com/20220329/ahmet-hakan-manda-yogurduyla-muhalefet-yapilmaz-1055124766.html

Ahmet Hakan: Manda yoğurduyla muhalefet yapılmaz

Ahmet Hakan: Manda yoğurduyla muhalefet yapılmaz

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “şifa” diyerek önerdiği bazı... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T07:20+0300

2022-03-29T07:20+0300

2022-03-29T07:20+0300

türkiye

yoğurt

recep tayyip erdoğan

ahmet hakan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055124741_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_19aa65af28b00ab478edb20db949338f.jpg

Hakan, yazısının “Manda yoğurduyla muhalefet yapılmaz” başlıklı kısmında Erdoğan’ın saydığı ürünlerin “sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar olmadığını” söyledi. Yazının ilgili kısmı şöyle:"Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkes şunu bilir: Üç kaşık manda yoğurdu... Bir çay kaşığı bal... İki üç hurma... Azıcık da yulaf ezmesi... Sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değildir. Manda yoğurdu, yulaf ezmesi falan... “Ben her akşam azıcık rahatlamak için iki kadeh Hibiki yuvarlıyorum” diyen adamın yaptığı masrafın yanında devede kulak kalır. Yapmayın, etmeyin. Muhalefet yapılacak konularda muhalefet yapın. Muhalefet yapılmayacak konularda muhalefet yapmayın. Ya da siz bilirsiniz. Hangi konuda muhalefet yapıp yapmayacağınıza siz karar verin. Ama sonra “Vatandaş bizim samimiyetimize inanmıyor” diye ağlaşmayın."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yoğurt, recep tayyip erdoğan, ahmet hakan