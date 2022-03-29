https://tr.sputniknews.com/20220329/ahmet-hakan-manda-yogurduyla-muhalefet-yapilmaz-1055124766.html
Ahmet Hakan: Manda yoğurduyla muhalefet yapılmaz
Ahmet Hakan: Manda yoğurduyla muhalefet yapılmaz
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “şifa” diyerek önerdiği bazı... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T07:20+0300
2022-03-29T07:20+0300
2022-03-29T07:20+0300
türkiye
yoğurt
recep tayyip erdoğan
ahmet hakan
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Hakan, yazısının “Manda yoğurduyla muhalefet yapılmaz” başlıklı kısmında Erdoğan’ın saydığı ürünlerin “sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar olmadığını” söyledi. Yazının ilgili kısmı şöyle:"Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkes şunu bilir: Üç kaşık manda yoğurdu... Bir çay kaşığı bal... İki üç hurma... Azıcık da yulaf ezmesi... Sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değildir. Manda yoğurdu, yulaf ezmesi falan... “Ben her akşam azıcık rahatlamak için iki kadeh Hibiki yuvarlıyorum” diyen adamın yaptığı masrafın yanında devede kulak kalır. Yapmayın, etmeyin. Muhalefet yapılacak konularda muhalefet yapın. Muhalefet yapılmayacak konularda muhalefet yapmayın. Ya da siz bilirsiniz. Hangi konuda muhalefet yapıp yapmayacağınıza siz karar verin. Ama sonra “Vatandaş bizim samimiyetimize inanmıyor” diye ağlaşmayın."
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yoğurt, recep tayyip erdoğan, ahmet hakan
Ahmet Hakan: Manda yoğurduyla muhalefet yapılmaz
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “şifa” diyerek önerdiği bazı yiyecekleri her gece yemesi hakkında yaptığı açıklamaya gelen eleştiriler hakkında yazdı.
Hakan, yazısının “Manda yoğurduyla muhalefet yapılmaz” başlıklı kısmında
Erdoğan’ın saydığı ürünlerin “sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar olmadığını”
söyledi. Yazının ilgili kısmı şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkes şunu bilir: Üç kaşık manda yoğurdu... Bir çay kaşığı bal... İki üç hurma... Azıcık da yulaf ezmesi... Sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değildir. Manda yoğurdu, yulaf ezmesi falan... “Ben her akşam azıcık rahatlamak için iki kadeh Hibiki yuvarlıyorum” diyen adamın yaptığı masrafın yanında devede kulak kalır. Yapmayın, etmeyin.
Muhalefet yapılacak konularda muhalefet yapın. Muhalefet yapılmayacak konularda muhalefet yapmayın. Ya da siz bilirsiniz. Hangi konuda muhalefet yapıp yapmayacağınıza siz karar verin. Ama sonra “Vatandaş bizim samimiyetimize inanmıyor” diye ağlaşmayın."