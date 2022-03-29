https://tr.sputniknews.com/20220329/altun-turkiye-kuresel-krizlerin-cozulmesinde-aktif-rol-oynuyor-1055150695.html

Altun: Türkiye, küresel krizlerin çözülmesinde aktif rol oynuyor

Altun: Türkiye, küresel krizlerin çözülmesinde aktif rol oynuyor

İletişim Başkanı Altun, İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altun, Türkiye'nin, küresel... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T22:37+0300

2022-03-29T22:37+0300

2022-03-29T22:34+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

fahrettin altun

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.Türkiye'nin, küresel krizlerin çözülmesi ve bölgesel ihtilafların sona erdirilmesinde aktif bir rol oynamaya devam ettiğini belirten Altun, "Türkiye, barış ve istikrarın hizmetinde sürdürülebilir bir küresel sistem inşa etmek için her zaman bir yol haritası sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde ve dünyada istikrar sağlayıcı bir güçtür. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye bir kez daha, Rusya-Ukrayna savaşını etkili bir diplomasiyle sona erdirmek için elinden geleni yapmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.‘Türkiye, tarafları masaya getirebilen bir güçtür’Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, krizin ilk gününden bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Fahrettin Altun, şunları söyledi:

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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, fahrettin altun