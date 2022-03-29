Türkiye
SON DAKİKA| Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220329/arastirma-spinosaurus-dinozoru-su-altinda-avlanabilecek-kemik-yogunluguna-sahip-1055138367.html
Araştırma: Spinosaurus dinozoru su altında avlanabilecek kemik yoğunluğuna sahip
Araştırma: Spinosaurus dinozoru su altında avlanabilecek kemik yoğunluğuna sahip
Yapılan bir araştırmada, dünyanın en büyük yırtıcı dinozoru 'Spinosaurus'un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu ortaya konuldu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T15:10+0300
2022-03-29T15:15+0300
dinozor
yaşam
araştırma
avlanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055138141_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_70d51812230b5b5393d6556ebd320913.jpg
BBC'nin haberine göre, Chicago Field Doğal Tarih Müzesinden ve Portsmouth Üniversitesi'nden bilim insanları, suda avlandığı konusunda tartışma yaratan 'Spinosaurus' hakkında çalışma yürüttü.Çalışmada, soyu tükenmiş ve halen yaşayan 250 canlının uyluk ve kaburga kemikleri karşılaştırılarak incelendi.Araştırmada, yiyecek bulmak için su altına dalan hayvanların kemiklerinin tamamen katı halde olduğu tespit edilirken karada avlanan hayvanların ise kemik yoğunluğunun farklı olduğu gözlendi.Kemik yoğunluğu ve suda avlanan canlılar arasında bağlantı bulunduğu ifade edilerek en büyük yırtıcı dinozor Spinosaurus'un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu öne sürüldü.Kemik yoğunluğunun hayvanların yüzme kabiliyetine etki ettiği ifade edildi.Araştırmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/arjantinde-kolsuz-dinozor-turu-kesfedildi-1054084783.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055138141_23:0:755:549_1920x0_80_0_0_0b269db0d3698cb0dd4b164a63ccaed1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dinozor, araştırma, avlanma

Araştırma: Spinosaurus dinozoru su altında avlanabilecek kemik yoğunluğuna sahip

15:10 29.03.2022 (güncellendi: 15:15 29.03.2022)
© Davide BonadonnaSu altında avlanana dinozor
Su altında avlanana dinozor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© Davide Bonadonna
Abone olTelegram
Yapılan bir araştırmada, dünyanın en büyük yırtıcı dinozoru 'Spinosaurus'un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu ortaya konuldu.
BBC'nin haberine göre, Chicago Field Doğal Tarih Müzesinden ve Portsmouth Üniversitesi'nden bilim insanları, suda avlandığı konusunda tartışma yaratan 'Spinosaurus' hakkında çalışma yürüttü.

Çalışmada, soyu tükenmiş ve halen yaşayan 250 canlının uyluk ve kaburga kemikleri karşılaştırılarak incelendi.

Araştırmada, yiyecek bulmak için su altına dalan hayvanların kemiklerinin tamamen katı halde olduğu tespit edilirken karada avlanan hayvanların ise kemik yoğunluğunun farklı olduğu gözlendi.

Kemik yoğunluğu ve suda avlanan canlılar arasında bağlantı bulunduğu ifade edilerek en büyük yırtıcı dinozor Spinosaurus'un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu öne sürüldü.

Kemik yoğunluğunun hayvanların yüzme kabiliyetine etki ettiği ifade edildi.

Araştırmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.
'Kolsuz' dinozor türü Guemesia ochoai - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
YAŞAM
Arjantin'de 'kolsuz' dinozor türü keşfedildi
21 Şubat, 17:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала