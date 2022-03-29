https://tr.sputniknews.com/20220329/arastirma-spinosaurus-dinozoru-su-altinda-avlanabilecek-kemik-yogunluguna-sahip-1055138367.html

Araştırma: Spinosaurus dinozoru su altında avlanabilecek kemik yoğunluğuna sahip

Araştırma: Spinosaurus dinozoru su altında avlanabilecek kemik yoğunluğuna sahip

Yapılan bir araştırmada, dünyanın en büyük yırtıcı dinozoru 'Spinosaurus'un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu ortaya konuldu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T15:10+0300

2022-03-29T15:10+0300

2022-03-29T15:15+0300

dinozor

yaşam

araştırma

avlanma

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BBC'nin haberine göre, Chicago Field Doğal Tarih Müzesinden ve Portsmouth Üniversitesi'nden bilim insanları, suda avlandığı konusunda tartışma yaratan 'Spinosaurus' hakkında çalışma yürüttü.Çalışmada, soyu tükenmiş ve halen yaşayan 250 canlının uyluk ve kaburga kemikleri karşılaştırılarak incelendi.Araştırmada, yiyecek bulmak için su altına dalan hayvanların kemiklerinin tamamen katı halde olduğu tespit edilirken karada avlanan hayvanların ise kemik yoğunluğunun farklı olduğu gözlendi.Kemik yoğunluğu ve suda avlanan canlılar arasında bağlantı bulunduğu ifade edilerek en büyük yırtıcı dinozor Spinosaurus'un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu öne sürüldü.Kemik yoğunluğunun hayvanların yüzme kabiliyetine etki ettiği ifade edildi.Araştırmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

https://tr.sputniknews.com/20220221/arjantinde-kolsuz-dinozor-turu-kesfedildi-1054084783.html

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dinozor, araştırma, avlanma