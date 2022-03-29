https://tr.sputniknews.com/20220329/baerbock-rusyaya-fiili-petrol-ambargosu-uygulayacagiz-rus-enerjisinden-tumuyle-cikacagiz--1055145595.html

Baerbock: Rusya'ya fiili petrol ambargosu uygulayacağız, Rus enerjisinden tümüyle çıkacağız

Baerbock: Rusya'ya fiili petrol ambargosu uygulayacağız, Rus enerjisinden tümüyle çıkacağız

Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'nın sanayi çarklarını Rus enerjisi çevirirken, Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T18:43+0300

2022-03-29T18:43+0300

2022-03-29T19:15+0300

ukrayna krizi

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annalena baerbock

robert habeck

rusya

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olaf scholz

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Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılıktan ülke olarak tümüyle çıkmayı amaçladığını belirtti. 'Bu yıl Rus petrol ve kömürü kullanımını sona erdireceğiz'Bu yıl Rus petrol ve kömürü, 2024'ün ortalarına kadar Rus gazı kullanımını sona erdirmeyi hedefleyen Almanya'nın ithalatını çeşitlendirme çabalarını aktaran Alman Dışişleri Bakanı, "Almanya son birkaç hafta içinde ithalatını zaten yarı yarıya azalttı, özellikle taşkömüründe, ve bunu diğer tüm alanlarda da yarıya indirmekle kalmayacağız, Rusya'dan gelen fosil yakıtlardan aşamalı olarak tamamen çıkacağız" diye konuştu.'Değerlere dayalı enerji politikası'"Buna ulusal çapta, adım adım, fiili ambargo, özellikle petrol ambargosu diyebilirsiniz" vurgusunu yapan Yeşiller Eşbaşkanı, Alman hükümetinin 'değerlere dayanan' dış ve enerji politikaları izleme hedefinden söz ederek "Enerji politikaları güvenlik politikalarıdır" dedi.Daha önce Sosyal Demokrat Partili Başbakan Olaf Scholz, Rus enerjisi ithalatını aniden durdurmanın ağır ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuştu. Rusya'nın Donbass askeri operasyonu öncesinde, Almanya, doğalgazın yüzde 55'ini, petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyordu.'Kısa vadede yüksek enflasyona yol açacak'Konferansta konuşan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, hem Almanya hem Avrupa'nın Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığına adım adım son vermek zorunda olduğunu söyledi. Yeşiller Eşbaşkanı, bu sürecin kısa vadede fiyat artışı ve daha yüksek enflasyona yol açacağını, uzun vadede ise 'doğru kararları alabilme olanağı' sunacağını dile getirdi.Diğer yandan Alman hükümeti, Rusya'nın Donbass askeri operasyonu gerekçesiyle 150 milyar euroluk tarihi büyüklükte bir savunma bütçesi açıklamıştı.

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almanya, annalena baerbock, robert habeck, rusya, ukrayna, olaf scholz