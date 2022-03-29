Bahçeli: Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur

Sipariş anketler güneşi balçıkla sıvamaya yetmez. Sipariş anketler güneşi balçıkla sıvamaya yetmez.

Ekonomik çalkantılar huzuru baltalamaktadır. Ekonomik çalkantılar huzuru baltalamaktadır.

Silahların konuştuğu yerde insanlık susar. Savaş demek kıtlık demektir. Silahların konuştuğu yerde insanlık susar. Savaş demek kıtlık demektir.

Hem doyacağız, hem doyuracağız hem de kendi kendimize yeten bir ülke olacağız. Tarım arazilerini genişletmek, çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Hem doyacağız, hem doyuracağız hem de kendi kendimize yeten bir ülke olacağız. Tarım arazilerini genişletmek, çiftçilerimizi desteklemek zorundayız.

Türkiye'de tarım kentleri kurulmalı. Türkiye'de tarım kentleri kurulmalı.

İsrail ile kurulan temaslar, Türkiye'nin enerjideki dezavantajlı konumunu değiştirecektir. İsrail ile kurulan temaslar, Türkiye'nin enerjideki dezavantajlı konumunu değiştirecektir.

Bizim enerjimiz, ekmeğimiz kesinlikle yetecektir. Bizim enerjimiz, ekmeğimiz kesinlikle yetecektir.

Gıda ürünlerinin fiyatlarının hormonlu artışlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı. Gıda ürünlerinin fiyatlarının hormonlu artışlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı.

Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur. Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun siyasileştirilmesi pis bir kumpasın servis edilmesinden başka bir şey değildir. Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur. Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun siyasileştirilmesi pis bir kumpasın servis edilmesinden başka bir şey değildir.

Fiyat artışı beklenmesi, birdenbire şekeri tartışma konusu haline getirdi. Şeker eksiği değil fazlası mevcut. Stokçulardan nemalanan dini imanı para olan çıkarcılardan mutlaka hesap sorulmalı. Fiyat artışı beklenmesi, birdenbire şekeri tartışma konusu haline getirdi. Şeker eksiği değil fazlası mevcut. Stokçulardan nemalanan dini imanı para olan çıkarcılardan mutlaka hesap sorulmalı.

Dün domates soğan diyerek ortalığı karıştırmaya çalışanlar bugün farklı ürünlere bel bağladı. Dün domates soğan diyerek ortalığı karıştırmaya çalışanlar bugün farklı ürünlere bel bağladı.

Enflasyonun geldiği noktadan biz de rahatsızız. Enflasyonun geldiği noktadan biz de rahatsızız.

Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'ye güven duyduğu ortadadır. Tarihi nitelikli görüşme şu sıralar yapılıyor. Antalya zirvesinden sonra İstanbul'da ateşkes görüşmesi yapılması Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu tescillemiştir. Çatışmanın son bulmasını arzuluyoruz. Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'ye güven duyduğu ortadadır. Tarihi nitelikli görüşme şu sıralar yapılıyor. Antalya zirvesinden sonra İstanbul'da ateşkes görüşmesi yapılması Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu tescillemiştir. Çatışmanın son bulmasını arzuluyoruz.

Biden devşirmelerinin, ülkemize yönelik tuzak faaliyeti olduğunu kimse yok sayamaz. CHP bunları topal siyasi ayağıdır. Biden devşirmelerinin, ülkemize yönelik tuzak faaliyeti olduğunu kimse yok sayamaz. CHP bunları topal siyasi ayağıdır.

Biden, Putin'in iktidarda kalmaması gerektiğini söyledi. Biden ülke rejim ve siyasetinin değişmesini ne hakla isteyebilmektedir? Dün Türkiye'yi hedef alan Biden'ın yeni hedef ülkesi Rusya'dır. Biden, Putin'in iktidarda kalmaması gerektiğini söyledi. Biden ülke rejim ve siyasetinin değişmesini ne hakla isteyebilmektedir? Dün Türkiye'yi hedef alan Biden'ın yeni hedef ülkesi Rusya'dır.