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Bahçeli: Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur
Bahçeli: Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur" dedi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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devlet bahçeli, mhp, meclis

Bahçeli: Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur

11:00 29.03.2022 (güncellendi: 11:37 29.03.2022)
Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sipariş anketler güneşi balçıkla sıvamaya yetmez.
Ekonomik çalkantılar huzuru baltalamaktadır.
Silahların konuştuğu yerde insanlık susar. Savaş demek kıtlık demektir.
Hem doyacağız, hem doyuracağız hem de kendi kendimize yeten bir ülke olacağız. Tarım arazilerini genişletmek, çiftçilerimizi desteklemek zorundayız.
Türkiye'de tarım kentleri kurulmalı.
İsrail ile kurulan temaslar, Türkiye'nin enerjideki dezavantajlı konumunu değiştirecektir.
Bizim enerjimiz, ekmeğimiz kesinlikle yetecektir.
Gıda ürünlerinin fiyatlarının hormonlu artışlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı.
Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışın gerçekçi bir temeli yoktur. Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun siyasileştirilmesi pis bir kumpasın servis edilmesinden başka bir şey değildir.
Fiyat artışı beklenmesi, birdenbire şekeri tartışma konusu haline getirdi. Şeker eksiği değil fazlası mevcut. Stokçulardan nemalanan dini imanı para olan çıkarcılardan mutlaka hesap sorulmalı.
Dün domates soğan diyerek ortalığı karıştırmaya çalışanlar bugün farklı ürünlere bel bağladı.
Enflasyonun geldiği noktadan biz de rahatsızız.
Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'ye güven duyduğu ortadadır. Tarihi nitelikli görüşme şu sıralar yapılıyor. Antalya zirvesinden sonra İstanbul'da ateşkes görüşmesi yapılması Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu tescillemiştir. Çatışmanın son bulmasını arzuluyoruz.
Biden devşirmelerinin, ülkemize yönelik tuzak faaliyeti olduğunu kimse yok sayamaz. CHP bunları topal siyasi ayağıdır.
Biden, Putin'in iktidarda kalmaması gerektiğini söyledi. Biden ülke rejim ve siyasetinin değişmesini ne hakla isteyebilmektedir? Dün Türkiye'yi hedef alan Biden'ın yeni hedef ülkesi Rusya'dır.
Daha önce toplantılarını 6+1 formatında yapan partiler buna 'kuytulcuları' da kattı 6+2 oldu. 6 siyasi partinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride yine hiçbir şey yoktur. 6'mız da birbirimize benziyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Masa altında kalan kuytulcuları da ihmal etmemeli. Açıklamaları evlere şenlik. Bu zillet ittifakı gelişmeleri tribünden izlemekte.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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