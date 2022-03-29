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https://tr.sputniknews.com/20220329/bakan-akar-tespit-edilen-mayinlar-emniyetli-bir-sekilde-aninda-imha-ediliyor-1055131202.html
Bakan Akar: Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor
Bakan Akar: Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:06+0300
2022-03-29T12:19+0300
türkiye
hulusi akar
mayın
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Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edildikten sonra imha edilen mayınların hatırlatılması ve alınan tedbirlerin sorulması üzerine, mayınla mücadelenin teknik konu olduğuna dikkat çekti. Mayınla mücadelenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmaları ve konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" diye konuştu.Tertibatından koptuğu belirtilen mayınların sayısına ilişkin Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi; bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Ayrıca tüm denizcilerin mayınlara karşı uyarıldığını belirten Bakan Akar, "Herkesin gözü kulağı, görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için Su Altı Savunma Timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür, bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü" diye konuştu.'Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var'Bakan Akar, "Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?" sorusuna da "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" cevabını verdi.
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hulusi akar, mayın

Bakan Akar: Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor

12:06 29.03.2022 (güncellendi: 12:19 29.03.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edildikten sonra imha edilen mayınların hatırlatılması ve alınan tedbirlerin sorulması üzerine, mayınla mücadelenin teknik konu olduğuna dikkat çekti.
Mayınla mücadelenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmaları ve konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" diye konuştu.
Tertibatından koptuğu belirtilen mayınların sayısına ilişkin Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi; bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Ayrıca tüm denizcilerin mayınlara karşı uyarıldığını belirten Bakan Akar, "Herkesin gözü kulağı, görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için Su Altı Savunma Timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür, bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü" diye konuştu.

'Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var'

Bakan Akar, "Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?" sorusuna da "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" cevabını verdi.
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