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Bakan Koca'dan, doktora saldıran hasta yakınlarına tepki: 'Bu nasıl insanlık?'
Bakan Koca'dan, doktora saldıran hasta yakınlarına tepki: 'Bu nasıl insanlık?'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden bir hastanın yakınlarının doktora saldırısına tepki gösterdi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
doktor
sağlık çalışanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarının darp edilmesine tepki gösterdi. Koca, "Bu nasıl insanlık?" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220322/fahrettin-koca-hasta-saglik-calisani-arasindaki-iliskiyi-daha-olgun-hale-getirecegiz-1054959845.html
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fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, doktor, sağlık çalışanı

Bakan Koca'dan, doktora saldıran hasta yakınlarına tepki: 'Bu nasıl insanlık?'

15:47 29.03.2022
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden bir hastanın yakınlarının doktora saldırısına tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarının darp edilmesine tepki gösterdi. Koca, "Bu nasıl insanlık?" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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Fahrettin Koca: Hasta-sağlık çalışanı arasındaki ilişkiyi daha olgun hale getireceğiz
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