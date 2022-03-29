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Barcelona iki transferi bitirdi: Stoper ve orta sahaya takviye
Barcelona iki transferi bitirdi: Stoper ve orta sahaya takviye
Barcelona başkanı Joan Laporta iki oyuncuyu transfer ettiklerini açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T22:05+0300
2022-03-29T22:05+0300
spor
barcelona
transfer
joan laporta
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İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçirmelerine rağmen takıma sezon ortasında katılan Xavi Hernandez'in önderliğinde önümüzdeki sezon tekrar iddialı olma hedefindeki Barcelona, şimdiden iki transferi bitirdi.İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçirmelerine rağmen takıma sezon ortasında katılan Xavi Hernandez'in önderliğinde önümüzdeki sezon tekrar iddialı olma hedefindeki Barcelona, şimdiden iki transferi bitirdi.Başkan Joan Laporta, gelecek için yaptığı planları açıklarken iki oyuncu ile bedelsiz olarak sözleşme imzaladıklarıın açıkladı. Bu oyunculardan birinin stoper, diğerinin ise orta saha olduğunu söyleyen Laporta, oyuncuların ismini ise vermedi.Bu isimlerden orta saha olanın Milan forması giyen Franck Kessie olduğuna kesin gözü ile bakılıyor. BBC Sport'un iddiasına göre ise savunma oyuncusu olarak lanse edilen oyuncu Chelsea'nin Danimarkalı stoperi Andreas Christensen.Chelsea'de ayrıca bir başka savunma oyuncusu İspanyol Cesar Azpilicueta'nın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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barcelona, transfer, joan laporta

Barcelona iki transferi bitirdi: Stoper ve orta sahaya takviye

22:05 29.03.2022
© AAEl Clasico'da kazanan Barcelona
El Clasico'da kazanan Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Barcelona başkanı Joan Laporta iki oyuncuyu transfer ettiklerini açıkladı.
İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçirmelerine rağmen takıma sezon ortasında katılan Xavi Hernandez'in önderliğinde önümüzdeki sezon tekrar iddialı olma hedefindeki Barcelona, şimdiden iki transferi bitirdi.
İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçirmelerine rağmen takıma sezon ortasında katılan Xavi Hernandez'in önderliğinde önümüzdeki sezon tekrar iddialı olma hedefindeki Barcelona, şimdiden iki transferi bitirdi.

Başkan Joan Laporta, gelecek için yaptığı planları açıklarken iki oyuncu ile bedelsiz olarak sözleşme imzaladıklarıın açıkladı. Bu oyunculardan birinin stoper, diğerinin ise orta saha olduğunu söyleyen Laporta, oyuncuların ismini ise vermedi.

Bu isimlerden orta saha olanın Milan forması giyen Franck Kessie olduğuna kesin gözü ile bakılıyor. BBC Sport'un iddiasına göre ise savunma oyuncusu olarak lanse edilen oyuncu Chelsea'nin Danimarkalı stoperi Andreas Christensen.

Chelsea'de ayrıca bir başka savunma oyuncusu İspanyol Cesar Azpilicueta'nın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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