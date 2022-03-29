https://tr.sputniknews.com/20220329/blinken-rusyanin-gercek-ciddiyet-sinyalini-gormedik-saldirganligi-bitirip-guclerini-cekmesi-gerek-1055143014.html
Blinken: Rusya'nın gerçek ciddiyet sinyalini görmedik, saldırganlığı bitirip güçlerini çekmesi gerek
Blinken: Rusya'nın gerçek ciddiyet sinyalini görmedik, saldırganlığı bitirip güçlerini çekmesi gerek
Ortadoğu turunun Fas ayağında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T17:21+0300
2022-03-29T17:21+0300
2022-03-29T17:48+0300
ukrayna krizi
antony blinken
rusya
ukrayna
aleksandr fomin
abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan
roman abramoviç
istanbul
barış görüşmeleri
abd
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* Rusya'nın dediği başka, yaptığı başka; ABD ikincisine odaklanıyor. * Rusya artık saldırganlığı sona erdirip güçlerini geri çekmeli. * ABD (barışa ulaşılmasıyla ilgili) henüz Rusya'dan gerçek ciddiyet sinyali görmedi.* ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin Rusya ile barış görüşmelerinin sonucunun bir parçası olabilmesi, elbette gerçekleştirmeye çalıştığımız bir hedef. * (İstanbul'daki barış görüşmelerinde yer alan) Rus milyarder Roman Abramoviç'in zehirlendiği iddiasına dair haberleri okudum, ancak konunun ayrıntılarını bilmiyorum. * (Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri faaliyetlerin önemli ölçüde azaltılması kararı alındığını duyurmasına ilişkin) Rus Savunma Bakanı Yardımcısı'nın açıklamasının Rusya'nın yeni yönelimini yansıttığı gibi bir şey söyleyemem. * (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık görüşen ve Rusya karşıtı yaptırımlara destek vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmemde gerçekten stratejik bir sohbet yapma fırsatı bulacağım.
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antony blinken, rusya, ukrayna, aleksandr fomin, abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan, roman abramoviç, istanbul, barış görüşmeleri, abd
Blinken: Rusya'nın gerçek ciddiyet sinyalini görmedik, saldırganlığı bitirip güçlerini çekmesi gerek
17:21 29.03.2022 (güncellendi: 17:48 29.03.2022) Abone ol
Ortadoğu turunun Fas ayağında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
* Rusya'nın dediği başka, yaptığı başka; ABD ikincisine odaklanıyor.
* Rusya artık saldırganlığı sona erdirip güçlerini geri çekmeli.
* ABD (barışa ulaşılmasıyla ilgili) henüz Rusya'dan gerçek ciddiyet sinyali görmedi.
* ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin Rusya ile barış görüşmelerinin sonucunun bir parçası olabilmesi, elbette gerçekleştirmeye çalıştığımız bir hedef.
* (İstanbul'daki barış görüşmelerinde yer alan) Rus milyarder Roman Abramoviç'in zehirlendiği iddiasına dair haberleri okudum, ancak konunun ayrıntılarını bilmiyorum.
* (Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri faaliyetlerin önemli ölçüde azaltılması kararı alındığını duyurmasına ilişkin) Rus Savunma Bakanı Yardımcısı'nın açıklamasının Rusya'nın yeni yönelimini yansıttığı gibi bir şey söyleyemem.
* (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık görüşen ve Rusya karşıtı yaptırımlara destek vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmemde gerçekten stratejik bir sohbet yapma fırsatı bulacağım.