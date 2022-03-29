https://tr.sputniknews.com/20220329/blinken-rusyanin-gercek-ciddiyet-sinyalini-gormedik-saldirganligi-bitirip-guclerini-cekmesi-gerek-1055143014.html

Blinken: Rusya'nın gerçek ciddiyet sinyalini görmedik, saldırganlığı bitirip güçlerini çekmesi gerek

Blinken: Rusya'nın gerçek ciddiyet sinyalini görmedik, saldırganlığı bitirip güçlerini çekmesi gerek

Ortadoğu turunun Fas ayağında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T17:21+0300

2022-03-29T17:21+0300

2022-03-29T17:48+0300

ukrayna krizi

antony blinken

rusya

ukrayna

aleksandr fomin

abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan

roman abramoviç

istanbul

barış görüşmeleri

abd

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* Rusya'nın dediği başka, yaptığı başka; ABD ikincisine odaklanıyor. * Rusya artık saldırganlığı sona erdirip güçlerini geri çekmeli. * ABD (barışa ulaşılmasıyla ilgili) henüz Rusya'dan gerçek ciddiyet sinyali görmedi.* ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin Rusya ile barış görüşmelerinin sonucunun bir parçası olabilmesi, elbette gerçekleştirmeye çalıştığımız bir hedef. * (İstanbul'daki barış görüşmelerinde yer alan) Rus milyarder Roman Abramoviç'in zehirlendiği iddiasına dair haberleri okudum, ancak konunun ayrıntılarını bilmiyorum. * (Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri faaliyetlerin önemli ölçüde azaltılması kararı alındığını duyurmasına ilişkin) Rus Savunma Bakanı Yardımcısı'nın açıklamasının Rusya'nın yeni yönelimini yansıttığı gibi bir şey söyleyemem. * (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık görüşen ve Rusya karşıtı yaptırımlara destek vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmemde gerçekten stratejik bir sohbet yapma fırsatı bulacağım.

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antony blinken, rusya, ukrayna, aleksandr fomin, abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan, roman abramoviç, istanbul, barış görüşmeleri, abd