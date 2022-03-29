BM: Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeliyiz

“Mayınlara ilişkin durumu takip ediyoruz. Uluslararası deniz yollarının herhangi bir şekilde mayınlanması son derece endişe verici bir durum. Mayınların döşenmesi uluslararası nakliyeyi, insanların seyahatini etkileyebilir. Söz konusu bölge, Rusya ve Ukrayna'dan yapılan gıda ihracatı için son derece önemli."