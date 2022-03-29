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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/bm-karadenizdeki-mayinlara-iliskin-durumdan-son-derece-endiseliyiz-1055149461.html
BM: Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeliyiz
BM: Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeliyiz
Ukrayna’nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy açıklarına döşediği mayınlarla ilgili değerlendirmede bulunan Birleşmiş Milletler... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
bm
mayın
karadeniz
stephane dujarric
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz'deki mayınlara ilişkin açıklama yaptı. Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, kendi deniz sahasında mayınlara rastlamayan Bulgaristan Deniz Kuvvetlerinin mayın arama operasyonuna son verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
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bm, mayın, karadeniz, stephane dujarric

BM: Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeliyiz

21:19 29.03.2022 (güncellendi: 21:22 29.03.2022)
© İHA / Mayın
Mayın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© İHA /
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Ukrayna’nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy açıklarına döşediği mayınlarla ilgili değerlendirmede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Karadeniz'deki mayınlara ilişkin durumdan son derece endişeli olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz'deki mayınlara ilişkin açıklama yaptı.
Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, kendi deniz sahasında mayınlara rastlamayan Bulgaristan Deniz Kuvvetlerinin mayın arama operasyonuna son verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Mayınlara ilişkin durumu takip ediyoruz. Uluslararası deniz yollarının herhangi bir şekilde mayınlanması son derece endişe verici bir durum. Mayınların döşenmesi uluslararası nakliyeyi, insanların seyahatini etkileyebilir. Söz konusu bölge, Rusya ve Ukrayna'dan yapılan gıda ihracatı için son derece önemli."
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