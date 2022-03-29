https://tr.sputniknews.com/20220329/bogazici-rektoru-inciden-kilicdarogluna-yanit-ne-kastettigini-anlamakta-gucluk-cekiyorum-1055132812.html

Boğaziçi Rektörü İnci'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Ne kastettiğini anlamakta güçlük çekiyorum

Boğaziçi Rektörü İnci'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Ne kastettiğini anlamakta güçlük çekiyorum

Boğaziçi Rektörü İnci, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi. İnci, "Açıkçası ne kastettiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Bizim yaptığımız her şey... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T12:39+0300

2022-03-29T12:39+0300

2022-03-29T12:52+0300

boğaziçi üniversitesi

türkiye

rektör

naci inci

kemal kılıçdaroğlu

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, kurumun adının siyasi tartışmalara konu edilmesine, yeni açılan fakültelere, kampüslerdeki değişime ve devam eden protestolara ilişkin Anadolu Ajansı'nın (AA) sorularını yanıtladı.'Üniversiteye siyaset karıştırmak doğru değil'Siyasetle üniversiteyi karıştırmamak gerektiğine vurgu yapan İnci, şunları kaydetti:'Bizim yaptığımız her şey hukuka uygun şekilde ilerliyor'İnci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır." söylemlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:Rektör İnci, Hukuk Fakültesinin güz döneminde öğrenci almaya başlayacağını ve çok seçkin üniversitelerden öğretim üyelerinin kadroya dahil edildiğini açıklayarak, şöyle devam etti:"Bir tanesi hariç diğer öğretim üyelerinin doktoralarının tamamı yurt dışından. Londra Üniversitesinden, Sorbonne'dan var. Bir arkadaşımızın doktorası Türkiye'deki prestijli üniversitelerimizden. Onun da yüksel lisansı Oxford'dan.Burası İngilizce eğitim yapan bir kurum. Hukuk Fakültesinin yüzde yüz İngilizce olması imkansız bir şey. Bu YÖK'ün de bir uygulaması. Yüzde 30 İngilizce gerekiyor. Biz de aynı şekilde minimum yüzde 30 olacak şekilde gerekli kurullarımızdan geçirdik. Çünkü idare, ceza veya ticaret hukukunu yabancı dilde vermeniz mümkün değil, doğru da olmaz. Sonuçta bu ülkede çalışacaklar. Bu hiçbir ülkede yüzde 100 farklı bir dilde olamaz. Bu mümkün değil. Buna da bir itiraz vardı. Hukuksuzluktan kastın ne olduğunu biz de anlamadık. Her şey hukuka uygun olarak ilerliyor. Sanırım yanlış bir bilgilendirmeden dolayı böyle bir açıklama yapıldı."'Açılıma ve büyümeye karşı bir direnç var'Boğaziçi Üniversitesine araştırma üniversitesi statüsü verilmesine de değinen İnci, üniversitenin zaten belli bir aşamaya kadar geldiğini söyledi. İnci, araştırma üniversitesinin çok daha ileriye gitmesi gerektiğini belirterek, dünyada önemli bir yere sahip olmak için bunun gerekli olduğunu kaydetti.Değişim ve büyümenin karşısında bir direnç olduğunu aktaran İnci, şöyle konuştu:'Emekli olmuşlar ama burada en iyi ofisleri tutuyorlar'Birçok akademisyenin yeni yapılanmaya katkı sunmak istediğini dile getiren İnci, baskı görme çekincesiyle akademisyenlerin sürece katkı sunamadığını söyledi.İnci, değişimi istemeyenlerin başında emekli öğretim üyelerinin olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:'Anadolu Hisarı'ndaki kampüs, Marmara Üniversitesi'nden değil Milli Emlak'tan alındı'Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci, daha önce Marmara Üniversitesi'nin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs hakkında da kamuoyuna yanlış bilgiler verildiğini söyledi.Boğaziçi Üniversitesinin Kilyos Kampüsü'nde bir hazırlık okulu olduğunu belirten İnci, şunları aktardı:

https://tr.sputniknews.com/20220219/bogazici-universitesinden-anadolu-hisarindaki-kampusun-devri-icin-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-1054019218.html

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boğaziçi üniversitesi, rektör, naci inci, kemal kılıçdaroğlu