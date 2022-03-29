https://tr.sputniknews.com/20220329/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-hastaneye-kaldirildi-1055125824.html

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Yerel basının haberine göre, pazartesi günü kendini iyi hissetmeyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, askeri hastaneye kaldırıldı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T09:29+0300

2022-03-29T09:29+0300

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dünya

jair bolsonaro

hastane

brezilya

tedavi

bağırsak

mide

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2018 yılında Minas Gerais eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde karın bölgesinden bıçaklanmıştı. Bu bıçaklanmanın daha sonra bağırsak sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı lider bu yüzden sık sık sağlık problemleri yaşamış, birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Yerel basının pazartesi günü geç saatlerde bildirdiğine göre Bolsonaro, karın ağrısı hissettikten sonra muayene için askeri bir hastaneye götürüldü. Brezilya Cumhuriyetçi Parti Başkanı Marcus Pereira, "Reflü hastalığı ve mide sorunları olduğunu söylediler. Başkanın durumu iyi. Sadece birkaç test yapılması gerekiyor" dedi.First Lady Michelle Bolsonaro da başkanın kendisini iyi hissettiğini aktardı.Bolsonaro, bağırsak sorunları nedeniyle ocak ayı başında da hastaneye kaldırılmıştı. Temmuz ayında da yaklaşık on gün süren hıçkırıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Bolsonaro, yaklaşık iki gün boyunca tıbbi gözetim altında kalmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220105/brezilya-lideri-bolsonaro-hastaneden-taburcu-edildi-1052432968.html

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jair bolsonaro, hastane, brezilya, tedavi, bağırsak, mide