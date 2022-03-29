https://tr.sputniknews.com/20220329/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-hastaneye-kaldirildi-1055125824.html
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Yerel basının haberine göre, pazartesi günü kendini iyi hissetmeyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, askeri hastaneye kaldırıldı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T09:29+0300
2022-03-29T09:29+0300
2022-03-29T09:33+0300
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jair bolsonaro
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brezilya
tedavi
bağırsak
mide
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2018 yılında Minas Gerais eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde karın bölgesinden bıçaklanmıştı. Bu bıçaklanmanın daha sonra bağırsak sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı lider bu yüzden sık sık sağlık problemleri yaşamış, birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Yerel basının pazartesi günü geç saatlerde bildirdiğine göre Bolsonaro, karın ağrısı hissettikten sonra muayene için askeri bir hastaneye götürüldü. Brezilya Cumhuriyetçi Parti Başkanı Marcus Pereira, "Reflü hastalığı ve mide sorunları olduğunu söylediler. Başkanın durumu iyi. Sadece birkaç test yapılması gerekiyor" dedi.First Lady Michelle Bolsonaro da başkanın kendisini iyi hissettiğini aktardı.Bolsonaro, bağırsak sorunları nedeniyle ocak ayı başında da hastaneye kaldırılmıştı. Temmuz ayında da yaklaşık on gün süren hıçkırıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Bolsonaro, yaklaşık iki gün boyunca tıbbi gözetim altında kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/brezilya-lideri-bolsonaro-hastaneden-taburcu-edildi-1052432968.html
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jair bolsonaro, hastane, brezilya, tedavi, bağırsak, mide
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
09:29 29.03.2022 (güncellendi: 09:33 29.03.2022) Abone ol
Yerel basının haberine göre, pazartesi günü kendini iyi hissetmeyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, askeri hastaneye kaldırıldı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2018 yılında Minas Gerais eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde karın bölgesinden bıçaklanmıştı. Bu bıçaklanmanın daha sonra bağırsak sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı lider bu yüzden sık sık sağlık problemleri yaşamış, birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.
Yerel basının pazartesi günü geç saatlerde bildirdiğine göre Bolsonaro, karın ağrısı hissettikten sonra muayene için askeri bir hastaneye götürüldü.
Brezilya Cumhuriyetçi Parti Başkanı Marcus Pereira, "Reflü hastalığı ve mide sorunları olduğunu söylediler. Başkanın durumu iyi. Sadece birkaç test yapılması gerekiyor" dedi.
First Lady Michelle Bolsonaro da başkanın kendisini iyi hissettiğini aktardı.
Bolsonaro, bağırsak sorunları nedeniyle ocak ayı başında da hastaneye kaldırılmıştı. Temmuz ayında da yaklaşık on gün süren hıçkırıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Bolsonaro, yaklaşık iki gün boyunca tıbbi gözetim altında kalmıştı.