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Bursaspor'un stadyumunda hırsızlık: 'Suç duyurusu yapıldı'
Bursaspor'un stadyumunda hırsızlık: 'Suç duyurusu yapıldı'
Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park’ta hırsızlık vakasıyla karşılaştıklarını ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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bursaspor
spor
stadyum
hırsızlık
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Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:Timsah Park’ta daha önce de hırsızlık vakaları meydana gelmiş ve değeri yüksek olan kablolar çalınmıştı.
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bursaspor, stadyum, hırsızlık

Bursaspor'un stadyumunda hırsızlık: 'Suç duyurusu yapıldı'

15:33 29.03.2022 (güncellendi: 15:40 29.03.2022)
© AA Bitci Timsah Park
 Bitci Timsah Park - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park’ta hırsızlık vakasıyla karşılaştıklarını ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Geçtiğimiz hafta Bitci Timsah Park Stadyumumuzda meydana gelen hırsızlık vakasıyla ilgili kulübümüz tarafından ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Stadyumumuzda bu tip olayların daha fazla meydana gelmemesi adına, 24 saat esasıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından gereken tüm aksiyonlar alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Timsah Park’ta daha önce de hırsızlık vakaları meydana gelmiş ve değeri yüksek olan kablolar çalınmıştı.
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