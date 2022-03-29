https://tr.sputniknews.com/20220329/bursasporun-stadyumunda-hirsizlik-1055139208.html

Bursaspor'un stadyumunda hırsızlık: 'Suç duyurusu yapıldı'

Bursaspor'un stadyumunda hırsızlık: 'Suç duyurusu yapıldı'

Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park’ta hırsızlık vakasıyla karşılaştıklarını ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

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2022-03-29T15:33+0300

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bursaspor

spor

stadyum

hırsızlık

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Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:Timsah Park’ta daha önce de hırsızlık vakaları meydana gelmiş ve değeri yüksek olan kablolar çalınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/bursaspor-5-liradan-bilet-satacak-1051533076.html

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bursaspor, stadyum, hırsızlık