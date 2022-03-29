CANLI | DHC: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi

Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun günün başından bu yana DHC’deki yerleşim yerlerine 200’den fazla top ve havan mermisi ateşlediğini bildirdi.

Savunma kurumunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Günün başlangıcından bu yana düşman 122 mm’lik BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden, 152 ve 122 mm’lik topçu sistemlerinden ve 120 mm’lik havan toplarından 200'den fazla top ve havan mermisi ateşledi. Cumhuriyetin sekiz yerleşim yeri bombardımana maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bombardımanlar sonucu 17 konut binasının ve üç sivil altyapı tesisinin hasar gördüğü belirtildi.

DHC güçlerinin gün içinde 27 Ukraynalı aşırı milliyetçiyi ve Ukrayna ordusuna ait 9 atış noktasını etkisiz hale getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Geçtiğimiz gün Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin dört savunucusunun bağımsızlık mücadelesindeki askerlik görevleri sırasında hayatını kaybettiğini ve 22'sinin yaralandığını üzülerek bildiririz” denildi.