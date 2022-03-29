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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/canli--romanya-karadenizde-suruklenen-mayinlar-icin-italyadan-mayin-arama-gemisi-alacak-1055142284.html
CANLI | DHC: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi
CANLI | DHC: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun günün başından bu yana DHC’deki yerleşim yerlerine 200’den fazla top ve havan mermisi... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, - Sputnik Türkiye

CANLI | DHC: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi

17:33 29.03.2022 (güncellendi: 20:04 29.03.2022)
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun günün başından bu yana DHC’deki yerleşim yerlerine 200’den fazla top ve havan mermisi ateşlediğini bildirdi.
Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye Dışişleri'ne göre müzakerelerin başından beri en anlamlı gelişme bugün kaydedildi.
Görüşmeler neticesinde Rusya Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri azaltmaya karar verdi.
Öte yandan Hollanda ve Belçika'dan çok sayıda Rus diplomat sınır dışı edildi.
Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ise, ülkesinin Ukrayna tarafından Rus savaş gemilerine karşı Karadeniz'e bırakılan mayınların aranması için İtalya'dan 2 mayın arama gemisi alacağını söyledi.
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova'nın barış için iki büyük adım attığını ve Kiev'den aynı tutumu beklediğini söyledi.
Rusya'nın Donbass'a yönelik operasyonu ve Ukrayna ile müzakerelere ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Rusya Günü kutlamaları - Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Hollanda, Belçika ve İrlanda, Rus diplomatları 'casusluk' suçlamasıyla sınır dışı etti
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19:59
20:06 29.03.2022
Hollanda Dışişleri: Sınır dışı edilen 17 Rus diplomat 2 hafta içinde ülkeyi terk etmeli
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tessa van Staden, ‘istenmeyen kişiler’ ilan edilen 17 Rus diplomatın 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtti.
Van Staden, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Rus diplomatlar, 2 hafta içinde ülkeyi terk etmeli” ifadesini kullandı.
Rusya: Yanıtsız bırakılmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hollanda’nın 17 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının keyfi olduğunu belirterek, “Bu keyfiliğin sonuçlarından tamamen Hollanda makamları sorumlu” diye açıkladı.
Bu dostça olmayan adımın, Hollanda yönetiminin, “Rusya’yla normal diplomatik iletişim kanallarını sürdürmeye ilgi duymadığını” gösterdiğini kaydeden Zaharova, “Misilleme tedbirler hakkında duyuru yapılacak” dedi.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında ayrıca, Belçika Dışişleri Bakanlığı’nın, 21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alındığını açıkladığını belirterek, “Bu kararı, Rusya’yla diplomatik ilişkilerin temellerine kasıtlı darbe olarak görüyoruz. Bu dostça olmayan adım yanıtsız bırakılmayacak” ifadesine yer verildi.
19:46 29.03.2022
Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun günün başından bu yana DHC’deki yerleşim yerlerine 200’den fazla top ve havan mermisi ateşlediğini bildirdi.
Savunma kurumunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Günün başlangıcından bu yana düşman 122 mm’lik BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden, 152 ve 122 mm’lik topçu sistemlerinden ve 120 mm’lik havan toplarından 200'den fazla top ve havan mermisi ateşledi. Cumhuriyetin sekiz yerleşim yeri bombardımana maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bombardımanlar sonucu 17 konut binasının ve üç sivil altyapı tesisinin hasar gördüğü belirtildi.
DHC güçlerinin gün içinde 27 Ukraynalı aşırı milliyetçiyi ve Ukrayna ordusuna ait 9 atış noktasını etkisiz hale getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Geçtiğimiz gün Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin dört savunucusunun bağımsızlık mücadelesindeki askerlik görevleri sırasında hayatını kaybettiğini ve 22'sinin yaralandığını üzülerek bildiririz” denildi.
19:41 29.03.2022
Zaharova: Avrupa, Rus askerlere yapılan işkenceye sessiz kalarak Kiev'e yardım ve yataklık ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Konseyi ile AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin Ukraynalı askerler tarafından esir Rus askerlere yapılan işkence karşısında sessiz kalmasını 'Kiev'e yardım ve yataklık' olarak niteledi.

Zaharova, Avrupa Konseyi ile AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin işkence görüntüleri karşısındaki tutumunu eleştirdiği açıklamasında, "Susuyorlar. Bu savaş suçlarına ve uluslararası beşeri hukukun en ağır ihlallerine hiçbir şekilde tepki vermiyorlar. Bu sessizlik, yapılan bu kötülüklere yardım ve yataklık etmektir. Yardım ve yataklık etmek de bir suçtur" ifadelerini kullandı.
19:37 29.03.2022
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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19:19
19:33 29.03.2022
Puşilin: Ukrayna'nın müzakerelerdeki vaatlerine inanılmamalı
Moskova ile Kiev arasında İstanbul’da yürütülen müzakerelerin sonuçlarını değerlendiren Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna’nın müzakere yeteneğine sahip olmadığını ve müzakerelerdeki vaatlerine inanılmaması gerektiğini söyledi.
Puşilin, “Ukrayna ile yedi yıllık müzakere tecrübemiz var. Ukrayna'ya bir şey imzalasa bile güvenilmemesi gerekiyor. Almanya ve Fransa gibi garantör ülkeler Ukrayna'ya kefil olsa bile inanmamak gerekiyor. Ukrayna müzakere yeteneğinden yoksun ve bağımlı bir ülke. Bu nedenle müzakere platformlarında olup bitenler ayrı bir planda değerlendirilmeli ve gerçekte olup bitenlere odaklanılmalıdır” dedi.
‘DHC, Rusya Federasyonuna dahil olabilir’
Puşilin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) tamamının özgürleştirilmesinin ardından, DHC’nin Rusya Federasyonu’na katılma konusunu değerlendireceğini belirtti.
Şubat ayı ortalarında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderleri Rusya’dan bağımsızlıklarını tanımalarını talep etmelerinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat’ta Donbass cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının tanınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
19:17 29.03.2022
Ukraynalı milletvekillerinden ülkede Z, V ve O sembollerinin yasaklanması için tasarı
Ukrayna parlamentosuna, Rusya’ya desteğin bir ifadesi olarak Z, V ve O sembollerinin halka açık alanlarda kullanımını, üretimini ve dağıtımını yasaklayan tasarı sunuldu.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Tasarının mahiyeti çok basit, sembollerin her türlü kullanımını ve propagandasını yasaklamak” ifadesine yer verildi.
Yen tasarının, “Z, V ve O sembollerinin üretimi, dağıtımı ve alenen kullanımı suçu için 5 yıl hapis cezasını” öngördüğü kaydedildi.
19:14 29.03.2022
İzvestiya gazetesi muhabiri, Mariupol'de yaralandı
Rus İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri Rodion Severyanov'un bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandığı açıklandı.

Gazeteden yapılan açıklamada, "İzvestiya muhabiri Mariupol yakınlarında yaralandı. Keskin nişancı tüfeğinin mermisi bacağına isabet etti. Gazetecinin sağlık durumu netleştirilmeye çalışılıyor" dendi.
18:57 29.03.2022
Rus Büyükelçiliği: Dublin’in 4 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı yanıtsız kalmayacak
Rusya’nın İrlanda Büyükelçiliği, Dublin’in 4 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının yanıtsız kalmayacağını bildirdi.
Büyükelçiliğin konuya ilişkin açıklamasında, “Diplomatlarımızın çalışmalarının bu şekilde sınıflandırılmasını kesinlikle kabul edilemez, İrlanda hükümetinin kararını ise keyfi ve asılsız buluyoruz. Söz konusu karar, İrlanda'nın Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı yaptırımlarına katılımı nedeniyle zaten ciddi zarar görmüş olan Rusya-İrlanda ilişkilerindeki karmaşık durumu daha da kötüleştirebilir. Büyükelçilik, İrlanda tarafından atılan bu adımın yanıtsız kalmayacağına dayanarak hareket ediyor” ifadelerine yer verildi.
18:53 29.03.2022
Vucic, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşıladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sırp Vesti televizyonuna demeç veren Vucic, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ilerleme kaydetmesinden memnun olduğunu kaydederek "Barış ve istikrarı korumalıyız. Bugün İstanbul'daki müzakerelerden biraz daha iyi haberler geliyor. Müzakerelerde ilerleme kaydedilğinde, aynı saniye içinde petrol fiyatının, gaz fiyatının düşeceğini söyleyenlere inanmayın" dedi.
18:47 29.03.2022
Slovenya Başbakanı Jansa’dan AB ve NATO ülkelerinin diplomatlarına Kiev’e dönme çağrısı
Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev yönündeki askeri eylemlerini azaltma kararının ardından tüm Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine, diplomatlarını yeniden Kiev’e gönderme çağrısında bulundu.
Jansa, Twitter hesabında, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in, Kiev yönündeki askeri eylemlerini azaltma kararı aldıkları yönünde sözlerini paylaşarak, “Halihazırda AB ve NATO üyesi ülkeler artık diplomatlarını geri Kiev’e göndermeli. Rusya bile artık nerdeyse karşı değil” diye yazdı.
Jansa, tag olarak Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’ni ekledi.
Daha önce Slovenya’nın Kiev Büyükelçiliği, yeniden faaliyete geçtiklerini ve Maslahatgüzar Boštjan Lesyak’ın göreve başladığını duyurmuştu.
18:41 29.03.2022
Zaharova’dan Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin yorum: Karşı önlemler alınacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın bazı ülkelerin Rus diplomatların sınırdışı edilmesi yönünde attığı adımlara yanıt olarak karşı önlemler alacağını belirtti.
Rus diplomatların çalıştıkları ülkelerin makamları tarafından sınırdışı edilmesini Sputnik’e yorumlayan Zaharova, ‘Rusya’nın yurtdışındaki kurumlarına yönelik alınan tüm düşmanca önlemlere karşı önlem alınacağını’ ifade etti.
18:37 29.03.2022
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapılan görüntüler üzerinden cinayete teşebbüs davası açtı
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yayınlanan açıklamasında, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapılan görüntüler üzerinden cinayete teşebbüs davası açıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna topraklarında işlenen’ insanlık dışı bir şekilde kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı” ifadesi kullanıldı.
Komiteye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve diğer Ukrayna askeri oluşumlarına bağlı askerler, en az 8 esire işkence ederek öldürme teşebbüsünde bulundu.
Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna’daki savaş esirlerine yönelik kötü muamele olaylarının araştırılması talimatı vermişti.
18:26 29.03.2022
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
Ukrayna krizi
‘Çinli şirketler Rusya pazarındaki boşluğu doldurabilir’
18:21
17:51 29.03.2022
Puşilin: Ukraynalı neo-Nazilerin yargılanmaları için tüm ön koşullar mevcut
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin düzenlediği basın toplantısında, Ukraynalı aşırı milliyetçiler tarafından işlenen suçların cezasız kalmayacağını, yargılanmaları için gerekli tüm ön koşulların bulunduğunu söyledi.
Puşilin, “İşledikleri suçlar cezasız kalmayacak, bizim için bu bir onur meselesi. Bir mahkeme oluşturulması için tüm ön koşullar mevcut” dedi.
17:50 29.03.2022
Medinskiy: Moskova, barış için iki büyük adım attı
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova'nın barış için iki büyük adım attığını ve Kiev'den aynı tutumu beklediğini söyledi.
Russia Today (RT) televizyonuna İstanbul'daki müzakereler hakkında açıklama yapan Medinskiy, "Rusya, barışa doğru iki büyük adım attı. Ukrayna'dan buna cevaben bir adım atmasını bekliyoruz ve sundukları yazılı teklifleri hiç şüphesiz bize doğru atılan bir adım, olumlu bir durum olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kiev'de gerilimin düşürüleceğinin ilan edilmesinin nedenlerinden birinin bu kentte karar alacak kişilerin bulunması olduğunu kaydeden Medinskiy, Kiev ve Çernigov'da gerilimi düşürme kararının ateşkes anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakerelerde sunduğu yazılı tekliflerin Kiev'in uzlaşma arzusunun kanıtı olduğunu belirten Medinskiy, karşılıklı olarak kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma hazırlanması için daha önlerinde geçmeleri gereken uzun bir yol bulunduğu mesajını verdi.

Tarafların önünde henüz uzun bir yol bulunduğuna dikkat çeken Medinskiy, "Ukrayna'nın bize sunduğu teklifleri değerlendirmeye hazırız, karşı tekliflerimizi sunacağız. Artık uzlaşmaya doğru nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz. Yani, müzakereler sırasında yerimizde saymıyoruz" ifadelerini kullandı.
Medinskiy, Kiev ve Çernigov'da gerilimi düşürme kararının detaylarının sorulması üzerine "Savunma Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında, Genelkurmay Başkanlığı'nın detayları en kısa sürede duyuracağı, bunun iki yönde 'frene basma' veya gerilimi düşürme anlamına geleceği belirtildi" yanıtını verdi.
Medinskiy, Kiev'de karar alması gereken kişiler bulunduğunu anladıklarını ve bu nedenle Rusya'nın Kiev için büyük bir askeri risk oluşturmak istemediğini vurguladı.
17:49 29.03.2022
Ukraynalı müzakereci: BMGK üyelerini güvenliğimizin garantörleri olarak görüyoruz
Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Ukrayna heyetinin üyesi David Arahamiya, güvenlik garantörleri olarak BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerini gördüklerini, bazı ülkelerin artık bunu kabul ettiğini belirtti.
İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Arahamiya, “Garantör olarak kimleri görüyoruz? Her şeyden önce BM Güvenlik Konseyi üyelerini, yani İngiltere, Çin, Rusya da bunun içinde. Ama bunu ayrı konuşacağız. Ayrıca Almanya, Kanada, Polonya, İsrail ve Türkiye de var” ifadesini kullandı.
Bazı ülkelerin, Ukrayna için güvenlik garantörleri olmayı artık kabul ettiğini dile getiren Arahamiya, diğer ülkelerin de isterlerse daha sonra bu uluslararası anlaşmaya katılabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün resmi bir teklifle geldik. Hiçbir şey imzalamadık. Sadece müzakereciler olarak Rusya tarafına, Ukrayna için yeni güvenlik garantisi sistemiyle ilgili teklifi ilettik.”
Ukrayna için yeni güvenlik garantisi sistemini teklif ettiklerini söyleyen Arahamiya, “Anlaşmada, bir şey olursa 3 gün boyunca görüşmelerin yapılması, görüşmeler sonuç vermezse garantör ülkelerin Ukrayna’ya yardım sunması gerektiği belirtilmeli” diye kaydetti.
17:27 29.03.2022
Romanya, Karadeniz'de sürüklenen mayınlar için İtalya'dan mayın arama gemisi alacak
Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, ülkesinin Ukrayna tarafından Rus savaş gemilerine karşı Karadeniz'e bırakılan mayınların aranması için İtalya'dan 2 mayın arama gemisi alacağını söyledi.

Dincu, yaptığı açıklamada, "Şu anda Karadeniz'de 3 gemi, bir mayın gemisi ve Karadeniz'de devriye gezen gemilerimiz var. Karadeniz'de hava devriyeleri düzenleniyor, plan doğrultusunda denizde uçan ve mayın olup olmadığını araştıran helikopterler mevcut. İtalyan Savunma Bakanı ile de görüştüm, 2 mayın arama gemisi ve bir komuta gemisi göndermeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
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