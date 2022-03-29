CANLI | DHC: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye Dışişleri'ne göre müzakerelerin başından beri en anlamlı gelişme bugün kaydedildi.
Görüşmeler neticesinde Rusya Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri azaltmaya karar verdi.
Öte yandan Hollanda ve Belçika'dan çok sayıda Rus diplomat sınır dışı edildi.
Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ise, ülkesinin Ukrayna tarafından Rus savaş gemilerine karşı Karadeniz'e bırakılan mayınların aranması için İtalya'dan 2 mayın arama gemisi alacağını söyledi.
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova'nın barış için iki büyük adım attığını ve Kiev'den aynı tutumu beklediğini söyledi.
Rusya'nın Donbass'a yönelik operasyonu ve Ukrayna ile müzakerelere ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.