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Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
rusya
ukrayna
müzakere
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından açıklama yaptı.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, rusya, ukrayna, müzakere

Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

15:15 29.03.2022 (güncellendi: 15:26 29.03.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz
En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır.
Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanının bir araya gelmesi öngörülmektedir.
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