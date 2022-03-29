https://tr.sputniknews.com/20220329/cavusoglu-taraflar-arasinda-yakinlasmanin-arttigini-goruyoruz-1055138632.html
Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T15:15+0300
2022-03-29T15:15+0300
2022-03-29T15:26+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
rusya
ukrayna
müzakere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055137917_0:75:1200:750_1920x0_80_0_0_f7afae3310b63b16bf8b36253760d099.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından açıklama yaptı.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
türkiye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055137917_118:0:1118:750_1920x0_80_0_0_524c14a1661f9b0b4d4f45f131772550.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, türkiye, rusya, ukrayna, müzakere
Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:15 29.03.2022 (güncellendi: 15:26 29.03.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının ardından açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz
En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır.
Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanının bir araya gelmesi öngörülmektedir.