Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanının bir araya gelmesi öngörülmektedir.