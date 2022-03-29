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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'le görüştü
Özbekistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T18:24+0300
2022-03-29T18:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
şevket mirziyoyev
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Kök Saray'daki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Mirziyoyev, baş başa görüşmeye geçti.İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, şevket mirziyoyev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'le görüştü

18:24 29.03.2022
© REUTERS / Murat Kula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Murat Kula
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Özbekistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü.
Kök Saray'daki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Mirziyoyev, baş başa görüşmeye geçti.
İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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