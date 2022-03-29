https://tr.sputniknews.com/20220329/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistanli-mevkidasi-mirziyoyevle-gorustu-1055145222.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'le görüştü
Özbekistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T18:24+0300
2022-03-29T18:24+0300
2022-03-29T18:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
şevket mirziyoyev
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Kök Saray'daki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Mirziyoyev, baş başa görüşmeye geçti.İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, şevket mirziyoyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'le görüştü
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Özbekistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü.
Kök Saray'daki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Mirziyoyev, baş başa görüşmeye geçti.
İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.