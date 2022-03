Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır

https://tr.sputniknews.com/20220329/cumhurbaskani-erdogan-rusya-ukrayna-heyetleri-toplantisi-oncesinde-aciklama-yapiyor-1055126378.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada "Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: - Kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapacağınız görüşmelerin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. - Beşinci haftasına giren çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde gayret sarf ettik. - Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. - Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak, Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çabaladık.'İşinizi kolaylaştıracak her türü katkıya hazırız'- Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. İşinizi kolaylaştıracak her türü katkıya hazırız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz.- Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz.- Söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik.- Görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe, ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmelerde zor ve çetrefil konuları ele aldığınızın farkındayız. Masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ilerde sağlanacak barışın temelini oluşturacağı da muhakkaktır. 'Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor'- Her iki tarafın da hakkını, hukukunu koruyan bir yaklaşım sergiliyoruz. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız.- Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız- Heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor.-Bugün Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere bu konuşmamdan sonra Taşkent'e hareket ediyorum. Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi maksadıyla İstanbul'da bırakıyorum

