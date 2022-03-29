https://tr.sputniknews.com/20220329/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-s-400-yorumu-soz-konusu-degil-1055131455.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 yorumu: Söz konusu değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 yorumu: Söz konusu değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuştu. Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünden bahseden Kalın, "Savaşın gereğinden... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:13+0300
2022-03-29T12:13+0300
2022-03-29T12:15+0300
ukrayna krizi
ibrahim kalın
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cumhurbaşkanlığı
açıklama
s-400
rusya
ukrayna
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International spikeri Becky Anderson'a açıklamalarda bulundu."Ukrayna’ya S-400'leri neden vermiyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kalın, bunun söz konusu olmadığını belirterek Türkiye’nin savaşı bitirmek için çaba harcadığını söyledi.CNN Türk'ün aktardığına göre Kalın ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dikkat çekti.Türkiye’nin Rus Oligarklara kapılarını açtığı iddialarını da yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Roman Abramoviç'in müzakere kapsamında ülkede olduğunu, yaptırım uygulanan hiçbir ismin Türkiye’de bulunmadığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220326/cavusoglu-s-400lerin-ukraynaya-verilmesi-soz-konusu-degil-1055067923.html
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 yorumu: Söz konusu değil
12:13 29.03.2022 (güncellendi: 12:15 29.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuştu. Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünden bahseden Kalın, "Savaşın gereğinden fazla bir gün bile uzamasını engellemeye çalışıyoruz" dedi. Kalın ayrıca, Ukrayna’ya S-400 sistemi verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International spikeri Becky Anderson'a açıklamalarda bulundu."
Ukrayna’ya S-400'leri neden vermiyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kalın, bunun söz konusu olmadığını belirterek Türkiye’nin savaşı bitirmek için çaba harcadığını söyledi.
CNN Türk'ün aktardığına göre Kalın ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dikkat çekti.
Türkiye’nin Rus Oligarklara kapılarını açtığı iddialarını da yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Roman Abramoviç'in müzakere kapsamında ülkede olduğunu, yaptırım uygulanan hiçbir ismin Türkiye’de bulunmadığını ifade etti.