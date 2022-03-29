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SON DAKİKA| Şoygu: Özel askeri harekat sırasında Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vuruldu
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-s-400-yorumu-soz-konusu-degil-1055131455.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 yorumu: Söz konusu değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 yorumu: Söz konusu değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuştu. Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünden bahseden Kalın, "Savaşın gereğinden... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:13+0300
2022-03-29T12:15+0300
ukrayna krizi
ibrahim kalın
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
açıklama
s-400
rusya
ukrayna
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International spikeri Becky Anderson'a açıklamalarda bulundu."Ukrayna’ya S-400'leri neden vermiyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kalın, bunun söz konusu olmadığını belirterek Türkiye’nin savaşı bitirmek için çaba harcadığını söyledi.CNN Türk'ün aktardığına göre Kalın ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dikkat çekti.Türkiye’nin Rus Oligarklara kapılarını açtığı iddialarını da yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Roman Abramoviç'in müzakere kapsamında ülkede olduğunu, yaptırım uygulanan hiçbir ismin Türkiye’de bulunmadığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220326/cavusoglu-s-400lerin-ukraynaya-verilmesi-soz-konusu-degil-1055067923.html
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ibrahim kalın, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, açıklama, s-400, rusya, ukrayna

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 yorumu: Söz konusu değil

12:13 29.03.2022 (güncellendi: 12:15 29.03.2022)
© AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuştu. Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünden bahseden Kalın, "Savaşın gereğinden fazla bir gün bile uzamasını engellemeye çalışıyoruz" dedi. Kalın ayrıca, Ukrayna’ya S-400 sistemi verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International spikeri Becky Anderson'a açıklamalarda bulundu."
Ukrayna’ya S-400'leri neden vermiyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kalın, bunun söz konusu olmadığını belirterek Türkiye’nin savaşı bitirmek için çaba harcadığını söyledi.
CNN Türk'ün aktardığına göre Kalın ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dikkat çekti.
Türkiye’nin Rus Oligarklara kapılarını açtığı iddialarını da yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Roman Abramoviç'in müzakere kapsamında ülkede olduğunu, yaptırım uygulanan hiçbir ismin Türkiye’de bulunmadığını ifade etti.
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
POLİTİKA
Çavuşoğlu: S-400’lerin Ukrayna’ya verilmesi söz konusu değil
26 Mart, 17:54
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