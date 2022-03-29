https://tr.sputniknews.com/20220329/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-s-400-yorumu-soz-konusu-degil-1055131455.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 yorumu: Söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 yorumu: Söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuştu. Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünden bahseden Kalın, "Savaşın gereğinden... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T12:13+0300

2022-03-29T12:13+0300

2022-03-29T12:15+0300

ukrayna krizi

ibrahim kalın

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

açıklama

s-400

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1042558477_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c7ec5f77b8ca73dbf3583b7c59de5ec0.jpg

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International spikeri Becky Anderson'a açıklamalarda bulundu."Ukrayna’ya S-400'leri neden vermiyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kalın, bunun söz konusu olmadığını belirterek Türkiye’nin savaşı bitirmek için çaba harcadığını söyledi.CNN Türk'ün aktardığına göre Kalın ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dikkat çekti.Türkiye’nin Rus Oligarklara kapılarını açtığı iddialarını da yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Roman Abramoviç'in müzakere kapsamında ülkede olduğunu, yaptırım uygulanan hiçbir ismin Türkiye’de bulunmadığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220326/cavusoglu-s-400lerin-ukraynaya-verilmesi-soz-konusu-degil-1055067923.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibrahim kalın, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, açıklama, s-400, rusya, ukrayna