https://tr.sputniknews.com/20220329/danimarkada-yeni-teror-tehdidi-kovid-pandemisi-baglantili-hukumet-karsiti-asirilikcilik--1055136916.html

Danimarka'da yeni 'terör tehdidi': Kovid pandemisi bağlantılı hükümet karşıtı aşırılıkçılık

Danimarka'da yeni 'terör tehdidi': Kovid pandemisi bağlantılı hükümet karşıtı aşırılıkçılık

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (Politiets Efterretningstjeneste/PET), ilk kez Kovid pandemisi bağlantılı hükümet karşıtı aşırılıkçılığı 'tehdit'... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T14:42+0300

2022-03-29T14:42+0300

2022-03-29T15:13+0300

dünya

danimarka

kovid-19

pandemi

kısıtlama

kapanma

aşı

karşıtlık

aşırılıkçı

aşırılıkçılık

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Yıllık değerlendirmesinde ilk kez Kovid pandemisi bağlantılı hükümet karşıtı aşırılıkçılığı da tehdit kapsamına alan Danimarka iç güvenlik servisi PET, "Bu tür aşırılık ülkede terör tehdidi için önemli bir itici güç olmasa da, durumu daha karmaşık hale getiriyor" dedi. 'Pandemiyle bağlantılı seçilmişlere yönelik şiddet tehdidi'PET, 'seçilmiş temsilcilere karşı şiddet kullanma ihtiyacını ifade eden tehdidin Kovid-19 pandemisiyle bağlantılı olarak ortaya çıktığını' söyledi.'Eleştiriye tehdit ve yıldırma karıştı'Danimarka ve yurtdışındaki Danimarka çıkarlarına karşı terör tehdidini analiz eden PET Terör Analizi Merkezi Başkanı Michael Hamann, yetkililerin pandemiyi ele alma biçimleri nedeniyle ağır şekilde eleştirildiği olayların büyük çoğunluğunun barışçı şekilde geliştiğini belirtti.Ancak Danimarka'da bu tür eleştirilerin 'tehdit ve yıldırmayla' ifade edildiği örnekler veren, yurtdışında 'gerçek şiddet eylemlerini planlama veya hayata geçirme' örnekleri bulunduğunu aktaran Hamann, bununla birlikte hükümet karşıtı aşırılıktan gelen tehdidin 'sınırlı düzeyde' olduğunu dile getirdi. 'En büyük terör tehdidi militan İslamcılık'Danimarka'da genel terör tehdidini 'kapasite, niyet ve planlama bakımından ciddi' olarak tanımlayan PET'e göre militan İslamcılık hala ülkeye ve yurtdışındaki çıkarlarına karşı en önemli terör tehdidini oluşturuyor. Ancak Danimarka nüfusunun terörizmden etkilenme riski 'çok düşük' olmaya devam ediyor.

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danimarka, kovid-19, pandemi, kısıtlama, kapanma, aşı, karşıtlık, aşırılıkçı, aşırılıkçılık, terör, tehdit