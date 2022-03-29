https://tr.sputniknews.com/20220329/darphanenin-gorev-kapsami-genisletildi-madeni-hatira-paralari-satabilecek-1055132015.html
Darphane'nin görev kapsamı genişletildi: Madeni hatıra paraları satabilecek
Darphane'nin görev kapsamı genişletildi: Madeni hatıra paraları satabilecek
Darphane'nin görev tanımına ilişkin maddelerde yapılan değişiklikle kurumun madeni hatıra paralar, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınların... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:23+0300
2022-03-29T12:23+0300
2022-03-29T12:28+0300
darphane
ekonomi
hatıra parası
satış
altın
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Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararnamede yapılan değişiklikler kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görev kapsamı genişletildi.Buna göre, Darphane, daha önce sadece basımı ve dağıtımından sorumlu olduğu madeni hatıra paraları satabilecek. Öte yandan, basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınların da satışını yapabilecek.Madeni para sahteciliğiyle ilgili çalışmalar yapacakDarphane ayrıca, kıymetli maden ve madeni para sahteciliğiyle ilgili laboratuvar ve analiz çalışmalar yapacak.Eklenen maddeler neticesinde Darphane, "kamu kurum ve kuruluşlarınca usul ve esasları belirlemek suretiyle kullanılma mecburiyeti getirilen özel etiket ve işaretlerle takip edilmesi öngörülen ürünler için, bu kurum ve kuruluşların talebi üzerine izleme sistemlerinin kurulması ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak' ile "kıymetli madenlerden ötürü ürün üretmek, ürettirmek, satmak ve dağıtımını yapmak, Hazineye intikal eden ve Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğünün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler gibi menkul malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve satış yoluyla elden çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak" görevlerinden de sorumlu olacak.150 milyon liralık döner sermaye tahsisiKararname değişikliği ile Darphane'nin döner sermayesine ilişkin maddelerde de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Darphane'ye görevlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon lira döner sermaye tahsis edilirken, gerektiğinde sermaye tutarının Cumhurbaşkanı tarafından 5 katına kadar artırılabileceği hükme bağlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/darphane-hamit-ve-resat-altinlarini-yeniden-basacak-1051044356.html
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darphane, hatıra parası, satış, altın
Darphane'nin görev kapsamı genişletildi: Madeni hatıra paraları satabilecek
12:23 29.03.2022 (güncellendi: 12:28 29.03.2022) Abone ol
Darphane'nin görev tanımına ilişkin maddelerde yapılan değişiklikle kurumun madeni hatıra paralar, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınların satışını gerçekleştirmesinin önü açıldı.
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnamede yapılan değişiklikler kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görev kapsamı genişletildi.
Buna göre, Darphane, daha önce sadece basımı ve dağıtımından sorumlu olduğu madeni hatıra paraları satabilecek. Öte yandan, basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınların da satışını yapabilecek.
Madeni para sahteciliğiyle ilgili çalışmalar yapacak
Darphane ayrıca, kıymetli maden ve madeni para sahteciliğiyle ilgili laboratuvar ve analiz çalışmalar yapacak.
Eklenen maddeler neticesinde Darphane, "kamu kurum ve kuruluşlarınca usul ve esasları belirlemek suretiyle kullanılma mecburiyeti getirilen özel etiket ve işaretlerle takip edilmesi öngörülen ürünler için, bu kurum ve kuruluşların talebi üzerine izleme sistemlerinin kurulması ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak' ile "kıymetli madenlerden ötürü ürün üretmek, ürettirmek, satmak ve dağıtımını yapmak, Hazineye intikal eden ve Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğünün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler gibi menkul malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve satış yoluyla elden çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak" görevlerinden de sorumlu olacak.
150 milyon liralık döner sermaye tahsisi
Kararname değişikliği ile Darphane'nin döner sermayesine ilişkin maddelerde de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Darphane'ye görevlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon lira döner sermaye tahsis edilirken, gerektiğinde sermaye tutarının Cumhurbaşkanı tarafından 5 katına kadar artırılabileceği hükme bağlandı.