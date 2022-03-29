https://tr.sputniknews.com/20220329/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055125681.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.28 liradan başladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T09:18+0300
2022-03-29T09:18+0300
2022-03-29T09:18+0300
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Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor. Dolar güne 14.82 liradan başlarken, dün günü 14.81 liradan kapattı.Dün kapanışta 16.27 lira seviyesinde olan euro ise güne yine 16.28 liradan başladı.Gram altın ne kadar?Altın fiyatları dünkü gerilemenin ardından bugün güne yatay hareketle başladı.Gram 916 liradan güne başlarken, dün günü 915 liradan kapattı.Dün 1497 liradan kapanışını yapan çeyrek altın 1498 liradan güne başladı.Ons altın ise 1922 dolardan fiyatlanırken, dün kapanışta yine 1922 dolar seviyesinden fiyatlanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220328/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055094433.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.28 liradan başladı.
Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor. Dolar güne 14.82 liradan başlarken, dün günü 14.81 liradan kapattı.
Dün kapanışta 16.27 lira seviyesinde olan euro ise güne yine 16.28 liradan başladı.
Gram altın ne kadar?
Altın fiyatları dünkü gerilemenin ardından bugün güne yatay hareketle başladı.
Gram 916 liradan güne başlarken, dün günü 915 liradan kapattı.
Dün 1497 liradan kapanışını yapan çeyrek altın 1498 liradan güne başladı.
Ons altın ise 1922 dolardan fiyatlanırken, dün kapanışta yine 1922 dolar seviyesinden fiyatlanıyordu.