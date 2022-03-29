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Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne Uzunköprü'de bir evde, aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi.Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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türkiye, edirne, cinayet

Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

12:15 29.03.2022
© İHA / BERKANT ŞÜKRÜ DOĞAN ULUDAĞEdirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© İHA / BERKANT ŞÜKRÜ DOĞAN ULUDAĞ
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Edirne Uzunköprü'de bir evde, aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi.

Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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