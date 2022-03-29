https://tr.sputniknews.com/20220329/edirnede-4-kisilik-aile-silahla-vurulmus-olarak-olu-bulundu-1055131636.html

Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Edirne Uzunköprü'de bir evde, aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T12:15+0300

2022-03-29T12:15+0300

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cinayet

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Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi.Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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türkiye, edirne, cinayet