https://tr.sputniknews.com/20220329/edirnede-4-kisilik-aile-silahla-vurulmus-olarak-olu-bulundu-1055131636.html
Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne Uzunköprü'de bir evde, aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:15+0300
2022-03-29T12:15+0300
2022-03-29T12:15+0300
türkiye
türkiye
edirne
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055131603_0:6:525:301_1920x0_80_0_0_e789b4fa6087ced5abaddf6007ffd10a.jpg
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi.Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220321/ise-giderken-kalbinden-bicaklanarak-olduruldu-1054908442.html
türkiye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055131603_56:0:467:308_1920x0_80_0_0_1f861e9e2970e845da6f763a788e2809.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, edirne, cinayet
Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Abone ol
Edirne Uzunköprü'de bir evde, aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi.
Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.