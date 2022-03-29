Edirne'de aile katliamı: 4 ölü
20:05 29.03.2022 (güncellendi: 20:15 29.03.2022)
© DHAEdirne'de aile katliamı: 4 ölü
© DHA
Edirne Uzunköprü'de bir evde, aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Valilikten yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunduğu bildirildi. Yapılan ilk incelemede 4 kişiden 3'ünün başından, birinin ise omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.
Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet, eşi Filiz ve çiftin çocukları Anıl'ı hareketsiz olarak yerde yatarken gördü.
Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet, eşi Filiz ve çiftin çocukları Anıl'ı hareketsiz olarak yerde yatarken gördü.
Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.
Valilikten açıklama
Edirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.
Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.
Bu arada olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, oğlu Anıl Güner'in ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet Güner'in ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.
'1 milyon liralık altın aldım' demiş
Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.
Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.
Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.