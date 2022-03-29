https://tr.sputniknews.com/20220329/edirnede-aile-katliami-4-olu-1055147859.html

Edirne'de aile katliamı: 4 ölü

Edirne'de aile katliamı: 4 ölü

Edirne Uzunköprü'de bir evde, aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Valilikten yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T20:05+0300

2022-03-29T20:05+0300

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yaşam

edirne

aile

cinayet

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Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet, eşi Filiz ve çiftin çocukları Anıl'ı hareketsiz olarak yerde yatarken gördü.Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.Valilikten açıklamaEdirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.Bu arada olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, oğlu Anıl Güner'in ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet Güner'in ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.'1 milyon liralık altın aldım' demişKöyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.

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edirne, aile, cinayet