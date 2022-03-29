https://tr.sputniknews.com/20220329/emirates-rusyaya-ucuslari-surdurecegini-acikladi-1055136776.html

Emirates, Rusya'ya uçuşları sürdüreceğini açıkladı

Emirates, Rusya'ya uçuşları sürdüreceğini açıkladı

Emirates Havayolları, Batılı havayolu şirketlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında seferlerini askıya alma kararına dahil olmayacağını, şirketin... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T14:40+0300

2022-03-29T14:40+0300

2022-03-29T14:40+0300

ukrayna krizi

emirates

rusya

sefer

uçuş

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Havayolları yöneticisi Tim Clark, şirketin sahipleri tarafından aksi yönde talimat gelene kadar Rusya'ya seferleri sürdüreceklerini söyledi.Reuters'a konuşan Clark, "Sahibimiz oraya uçmamızı istediği sürece devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Clark, "Seferleri sürdürmemiz için pek çok gerekçe var, bagajlarımızda insani yardım malzemeleri taşıyoruz. Rusya'ya girip çıkan STK'larımız ve diplomatik topluluğumuz var. Dolayısıyla şu an tek yaptığımız bu konuda politik bir tutum almadan makul ve kolaylaştırıcı olmak" dedi.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatını takiben çok sayıda havayolu şirketi, ülkeye seferleri askıya almıştı.

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emirates, rusya, sefer, uçuş