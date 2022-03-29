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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/emirates-rusyaya-ucuslari-surdurecegini-acikladi-1055136776.html
Emirates, Rusya'ya uçuşları sürdüreceğini açıkladı
Emirates, Rusya'ya uçuşları sürdüreceğini açıkladı
Emirates Havayolları, Batılı havayolu şirketlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında seferlerini askıya alma kararına dahil olmayacağını, şirketin... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:40+0300
2022-03-29T14:40+0300
ukrayna krizi
emirates
rusya
sefer
uçuş
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Havayolları yöneticisi Tim Clark, şirketin sahipleri tarafından aksi yönde talimat gelene kadar Rusya'ya seferleri sürdüreceklerini söyledi.Reuters'a konuşan Clark, "Sahibimiz oraya uçmamızı istediği sürece devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Clark, "Seferleri sürdürmemiz için pek çok gerekçe var, bagajlarımızda insani yardım malzemeleri taşıyoruz. Rusya'ya girip çıkan STK'larımız ve diplomatik topluluğumuz var. Dolayısıyla şu an tek yaptığımız bu konuda politik bir tutum almadan makul ve kolaylaştırıcı olmak" dedi.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatını takiben çok sayıda havayolu şirketi, ülkeye seferleri askıya almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/litvanya-letonya-ve-estonyanin-buyukelcileri-rusya-disislerine-cagrildi-1055130663.html
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emirates, rusya, sefer, uçuş

Emirates, Rusya'ya uçuşları sürdüreceğini açıkladı

14:40 29.03.2022
© AAHavayolu şirketi Emirates
Havayolu şirketi Emirates - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Emirates Havayolları, Batılı havayolu şirketlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında seferlerini askıya alma kararına dahil olmayacağını, şirketin sahipleri tarafından aksi söyleninceye kadar Rusya'ya seferleri sürdüreceğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Havayolları yöneticisi Tim Clark, şirketin sahipleri tarafından aksi yönde talimat gelene kadar Rusya'ya seferleri sürdüreceklerini söyledi.
Reuters'a konuşan Clark, "Sahibimiz oraya uçmamızı istediği sürece devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Clark, "Seferleri sürdürmemiz için pek çok gerekçe var, bagajlarımızda insani yardım malzemeleri taşıyoruz. Rusya'ya girip çıkan STK'larımız ve diplomatik topluluğumuz var. Dolayısıyla şu an tek yaptığımız bu konuda politik bir tutum almadan makul ve kolaylaştırıcı olmak" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatını takiben çok sayıda havayolu şirketi, ülkeye seferleri askıya almıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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