https://tr.sputniknews.com/20220329/esini-oldurup-intihara-kalkisan-emekli-ogretmen-tutuklandi-1055144745.html

Eşini öldürüp intihara kalkışan emekli öğretmen tutuklandı

Eşini öldürüp intihara kalkışan emekli öğretmen tutuklandı

Bursa'da, eşi Aynur Karayün’ü 4 bıçak darbesiyle öldürüp intihar girişiminde bulunan emekli öğretmen Yusuf Karayün, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T18:03+0300

2022-03-29T18:03+0300

2022-03-29T18:03+0300

yaşam

bursa

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Bursa'da eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan emekli öğretmen tutuklandı.Olay, 26 Mart’ta, Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen 70 yaşındaki Yusuf Karayün ile eşi 62 yaşındaki Aynur Karayün tartıştı.Kavgaya dönüşen olayda Yusuf Karayün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla intihara kalkışan Karayün, yaralı halde polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaptığı kontrolde Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Cinayetten kısa bir süre önce barışmışlarYoğun bakımdaki tedavisinin ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Karayün, Karacabey Adliyesi’ne sevk edildi. Karayün, ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Karayün’ün, emniyet ile adliyede susma hakkını kullandığı, ifade vermediği öğrenildi.Öte yandan Yusuf Karayün'ün, Aynur Karayün ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden 1 çocuğunun olduğu belirtildi. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladığı, cinayetten kısa süre önce de tekrar barıştıkları öğrenildi.

bursa

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bursa