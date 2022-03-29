https://tr.sputniknews.com/20220329/foo-fightersin-davulcusu-taylor-hawkinsin-otopsi-raporu-ortaya-cikti-kalbi-iki-kat-buyuk-1055130778.html

Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otopsi raporu ortaya çıktı: Kalbi iki kat büyük

Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otopsi raporu ortaya çıktı: Kalbi iki kat büyük

Hayatını kaybeden Taylor Hawkins'in otopsi raporu açıklandı. Hawkins'in kalbinin yetişkin diğer erkeklere göre iki kat daha büyük olduğu ortaya çıktı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T11:46+0300

2022-03-29T11:46+0300

2022-03-29T11:51+0300

uyuşturucu

yaşam

foo fighters

taylor hawkins

ölüm

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Vücudunda antidepresanlar da dahil 10 farklı uyuşturucu madde kalıntısına rastlanan Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in kalbinin yaşıtı birine göre iki kat daha ağır olması da kayıtlara girdi. Hawkins, öldüğünde kalbi 600 gram ölçüldü. Bu, kalbinin yetişkin diğer erkeklere göre iki kat daha büyük olduğu anlamına geliyor.Bir zamanlar Kurt Cobain ile birlikte Nirvana grubunda da çalan Hawkins, 1997'de bagetleri William Goldsmith'ten devralarak Foo Fighters'a katılmış; grubun 28 senelik varlığının 25 yılında davulları çalmıştı.NTV’nin aktardığına göre, ünlü müzisyenin ölüm nedeni resmi olarak açıklanmazken, rapor, bateristin bir uyuşturucu kokteyli içtikten sonra ‘kardiyovasküler çöküş’ yaşadığını gösteriyor. Ayrıca polisin Taylor Hawkins'in oteldeki odasında uyuşturucu maddeler bulduğu belirtildi. Olay günü bateristin sağlığıyla ilgili ilk problemler, Bogota'daki performansından sonra göğüs ağrılarıyla ortaya çıkmıştı.‘Müzik dolu ruhu ve gülüşü hepimizle yaşayacak’Grubuyla birlikte Güney Amerika turnesindeyken cansız bedeni kaldığı otel odasında bulunan Hawkins için, grubun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Foo Fighters ailesi, değerli Taylor Hawkins'imizi trajik ve erken şekilde kaybetmenin büyük hüznünü yaşıyor" denilmişti.Foo Fighters üyeleri, "Onun müzik dolu ruhu ve bulaşıcı gülüşü ömür boyu hepimizle yaşayacak" ifadelerini kullanmış, Hawkins'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilemişti.Bir zamanlar Kurt Cobain ile birlikte Nirvana grubunda da çalan Hawkins, 1997'de bayrağı William Goldsmith'ten devralarak Foo Fighters'a katılmıştı. Grubun 28 yıllık tarihinin 25 yılında Hawkins de vardı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/foo-fighters-super-bowl-gecesi-metaversede-konser-verecek-tepki-veren-de-var-destekleyen-de-1053599894.html

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uyuşturucu, foo fighters, taylor hawkins, ölüm