https://tr.sputniknews.com/20220329/hazirlik-macinda-turkiye-italyaya-yenildi-1055152040.html
Hazırlık maçında Türkiye İtalya'ya yenildi
Hazırlık maçında Türkiye İtalya'ya yenildi
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya milli takımına 3-2 yenildi. Millilerin gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun attı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T23:49+0300
2022-03-29T23:49+0300
2022-03-29T23:49+0300
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türkiye, italya
Hazırlık maçında Türkiye İtalya'ya yenildi
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya milli takımına 3-2 yenildi. Millilerin gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun attı.