https://tr.sputniknews.com/20220329/hindistan-rusyadan-rekor-miktarda-aycicek-yagi-siparisi-verdi-1055140123.html

Hindistan, Rusya'dan rekor miktarda ayçiçek yağı sipariş etti

Hindistan, Rusya'dan rekor miktarda ayçiçek yağı sipariş etti

Daha önce Ukrayna'dan aldığı ayçiçek yağını artık Rusya'dan almaya karar veren Hindistan, yaklaşık 45 bin ton yağ sipariş etti. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T15:55+0300

2022-03-29T15:55+0300

2022-03-29T15:58+0300

ekonomi

ayçiçek yağı

hindistan

rusya

sipariş

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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatından sonra pek çok ülkenin Moskova'yı hedef alan ambargosuna dahil olmayan Hindistan, Rusya'dan devasa miktarda ayçiçek yağı sipariş etti.Hindistan merkezli Gemini Edibles & Fats India şirketi, bankalardan aldığı krediyle Rusya'dan en az 45 bin ton yemeklik yağ sipariş etti.Teslimatın, son zamanlarda yemeklik yağ fiyatlarında keskin bir artış görülen iç piyasada rahatlama sağlayacağı düşünülüyor. Bu, Hindistan'ın Ukrayna harekatının başlangıcından beri Rusya'dan verdiği ilk sipariş oldu.Hindistan Kimyevi Madde İhracatçıları Derneği Başkanı BV Mehta, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Hindistan genellikle ayda yaklaşık 175 bin ila 200 bin ton arasında ayçiçek yağı ithal ediyor. Nisan ayında 100 bin ton ayçiçek yağının gelmesini bekliyoruz" dedi.Açığın Rusya'dan yapılan ithalatın artırılmasıyla karşılanacağını söyleyen Mehta, "Rusya'nın iki limanı hala faaliyet gösterdiği için daha fazla ürün bekliyoruz. Hükümet, ödeme mekanizmasını çözme konusunda oldukça istekli ve bunun rupi mi yoksa rupi-ruble mekanizması mı olacağının yakında çözülmesini umuyoruz, beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.Mehta, ayçiçek yağının mevcut geliş maliyetinin bir ay önce ton başına yaklaşık 1600 dolara kıyasla ton başına 2 bin 100 dolar civarında olduğunu belirterek, "Bu geliş maliyetiyle, Hintli tüketicilere litre başına 200-250 rupi'den ayçiçek yağı sunulacak. Bu yüksek fiyatta talebin süreceğini düşünmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.Hindistan 2021 ve 2022 dönemi için sadece 13 milyon ton yemeklik yağa 20 milyar doların üzerinde ithalat faturası ödedi.2019 ve 2020'de Hindistan'ın yemeklik yağ ithalatının 15 milyon tona yakındı ve değeri 10 milyar doların altındaydı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-ve-hindistan-ulusal-para-birimleriyle-odeme-yapmayi-saglayan-mekanizma-uzerinde-calisiyor-1054706201.html

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ayçiçek yağı, hindistan, rusya, sipariş