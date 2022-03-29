https://tr.sputniknews.com/20220329/hurriyet-yazari-selvi-erbakan-erdogani-alnindan-operdi-1055124901.html

Hürriyet yazarı Selvi: Erbakan, Erdoğan’ı alnından öperdi

Hürriyet yazarı Selvi: Erbakan, Erdoğan’ı alnından öperdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Erbakan hocamız yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu” açıklaması yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T07:42+0300

2022-03-29T07:42+0300

2022-03-29T07:42+0300

türkiye

temel karamollaoğlu

recep tayyip erdoğan

necmettin erbakan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103243/10/1032431029_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_11cf3ad3494dba2a0ded1256d1760bb5.jpg

Selvi, bugünkü köşe yazısında Karamollaoğlu’nun ifadelerini şu satırlarla aktardı:"Gazeteci Fatih Atik, Ankara Masası programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, “Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur mu?” diye soruyor. Karamollaoğlu tereddütsüz bir şekilde, “Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu” diye karşılık veriyor."Karamollaoğlu’nun açıklamasının Milli Görüş camiasında tartışmalara neden olduğunu söyleyen Selvi, özetle şunları yazdı:"Ayasofya’yı açmak Erbakan’ın idealiydi. Merhum Erbakan hayatta olsaydı Ayasofya’yı açan Erdoğan’ı mı desteklerdi yoksa Ayasofya Camisi’ni kapatıp müze yapanlara mı destek verirdi? Erbakan’ın hedefi Taksim’e cami yapmaktı. Taksim Camisi’ni gündeme getirdiği için Erbakan’a hayatı dar etmeye kalkışmışlardı. Erbakan hayatta olsa Ayasofya’nın açılışını ayakta alkışlar, Taksim Camisi’nde ilk safta namaz kılardı. Erdoğan’ı alnından öperdi. Erbakan’ın hedefi başörtüsü sorununu çözmekti. Başörtüsü sorununu çözmek istediği için partisi kapatıldı, irticayla suçlandı, siyasi yasaklı hale geldi. Başörtüsü sorununu Erdoğan çözdü. Vallahi Erbakan hayatta olsaydı okullara Kuran-ı Kerim dersi koyan, Peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Erdoğan’ı ayakta alkışlardı. CHP’nin siyasi uzantısı olduğu 28 Şubat, Erbakan’ı başbakanlıktan indirmekle, partisini kapatmakla, kendisini siyasi yasaklı hale getirmekle yetinmemiş bir de ileri yaşına rağmen hapse girmesine çalışmıştı. Erbakan’ı hapse girmekten kurtaran Erdoğan oldu. Merhum Erbakan’ın siyasi hedeflerinin hepsini Erdoğan gerçekleştirdi. Sahi, Erbakan hayatta olsaydı cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu mu desteklerdi Erdoğan’ı mı?"

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

temel karamollaoğlu, recep tayyip erdoğan, necmettin erbakan