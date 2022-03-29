https://tr.sputniknews.com/20220329/israil-polisi-isid-saldirilarinin-ardindan-gozalti-operasyonlari-baslatti-1055134699.html

İsrail polisi, IŞİD saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı

İsrail polisi, IŞİD saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı

İsrail polisi, son bir haftada iki kez düzenlenen ve 6 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan IŞİD bağlantılı saldırıların ardından 12 kişiyi gözaltına aldı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T13:39+0300

2022-03-29T13:39+0300

2022-03-29T13:39+0300

dünya

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saldırı

gözaltı

pençe-kaplan operasyonu

operasyon

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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi Ara bölgesinde dün gece ve bu sabah erken saatlerde ev baskınları düzenlendi.Açıklamada, "İsrail Polisi ve İç İstihbarat Servisi Şin Bet (Şabak) ortak operasyonunda, Vadi Ara bölgesinde (kuzey) IŞİD üyesi ve IŞİD'e destek veren 12 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.Polisin, '31 ev ve sıcak noktada incelemeler ve aramalar yaptığı' kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların sorgulanmak üzere Şin Bet'e teslim edildiği belirtildi.Ne olmuştu?Ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.İsrail polislerini hedef alan saldırıyı IŞİD üstlenmişti.Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda da 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce 'güvenlikle ilişkili2 suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20220328/israilde-iki-polisin-olduruldugu-saldiriyi-isid-ustlendi-1055119435.html

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israil, işid, saldırı, gözaltı, pençe-kaplan operasyonu, operasyon