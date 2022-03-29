https://tr.sputniknews.com/20220329/israilde-silahli-saldiri-5-olu-1055150151.html

İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü

İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü

İsrail'de bir hafta içinde üçüncü kez saldırı düzenlendi. Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentindeki silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Silahlı... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T21:59+0300

2022-03-29T21:59+0300

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dünya

israil

silahlı saldırı

işid

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İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırgan ilk olarak apartmanlara ve balkonlardaki insanlara ateş açtı. Ardından sokaktan geçen insanlara ve araçlara saldırdı.İsrail polisi güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.Silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdükten sonra vurularak etkisiz hale getirildi. Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

israil

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israil, silahlı saldırı, işid