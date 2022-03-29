https://tr.sputniknews.com/20220329/istanbulda-5-ilcede-helikopter-destekli-uyusturucu-operasyonu-30-gozalti-1055125332.html
İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
İstanbul'da Bağcılar, Esenler, Başaksehir, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde farklı adreslerde sabah saatlerinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T08:27+0300
2022-03-29T08:27+0300
2022-03-29T08:27+0300
türkiye
istanbul
uyuşturucu
operasyon
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Bağcılar başta olmak üzere Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu ve Başaksehir'de 29 adreste uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 30 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona havadan polis helikopteri ile destek verildi.5 farklı merkezde gerçekleştirilen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Aramalara uyuşturucu maddelere karşı duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında önlem aldı.30 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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istanbul, uyuşturucu, operasyon
İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
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İstanbul'da Bağcılar, Esenler, Başaksehir, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde farklı adreslerde sabah saatlerinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Hassas burunlu narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Bağcılar başta olmak üzere Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu ve Başaksehir'de 29 adreste uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 30 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona havadan polis helikopteri ile destek verildi.
5 farklı merkezde gerçekleştirilen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Aramalara uyuşturucu maddelere karşı duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında önlem aldı.
30 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.