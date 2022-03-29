https://tr.sputniknews.com/20220329/istanbuldaki-rus-muzakereci-ukrayna-rus-askerlere-iskence-edenlerin-cezalandirilacagini-soyledi-1055131913.html

İstanbul’daki Rus müzakereci: Ukrayna, Rus askerlere işkence edenlerin cezalandırılacağını söyledi

İstanbul’daki Rus müzakereci: Ukrayna, Rus askerlere işkence edenlerin cezalandırılacağını söyledi

Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının İstanbul’daki müzakereler sırasında, Rus... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T12:24+0300

2022-03-29T12:24+0300

2022-03-29T12:40+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dolmabahçe sarayı

vladimir medinskiy

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Rus baş müzakereci Medinskiy, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşmekte olan görüşmeler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya güçlerine işkence edildiğine ilişkin yayınlanan görüntüler konusunda Ukrayna müzakere heyetine protesto ilettiklerini kaydetti. Medinskiy, Ukrayna tarafının da bu konuda önlemler alınacağı ve söz konusu işkence olayını gerçekleştirenlerin de en sert biçimde cezalandırılacağına dair güvence verdiğini belirtti.Medinskiy ayrıca, “Ukrayna tarafı ile görüşmelerimiz 9.30’dan beri devam ediyor. Umuyorum ki birkaç saat sonra bu görüşmelerin sonuçlarına dair birkaç açıklama yapacağız” dedi.Medinskiy gazetecilere açıklamalarında, görüşmelerin nasıl sürdüğüne ilişkin şimdilik bir yorum yapmak istemediğini kaydetti ve “İki-üç saat sonra sizlere bir şeyler söylemeye hazır olacağız" diye ekledi.

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rusya, ukrayna, dolmabahçe sarayı, vladimir medinskiy