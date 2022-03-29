https://tr.sputniknews.com/20220329/istanbuldaki-rus-muzakereci-ukrayna-rus-askerlere-iskence-edenlerin-cezalandirilacagini-soyledi-1055131913.html
İstanbul’daki Rus müzakereci: Ukrayna, Rus askerlere işkence edenlerin cezalandırılacağını söyledi
İstanbul’daki Rus müzakereci: Ukrayna, Rus askerlere işkence edenlerin cezalandırılacağını söyledi
Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının İstanbul’daki müzakereler sırasında, Rus... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:24+0300
2022-03-29T12:24+0300
2022-03-29T12:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dolmabahçe sarayı
vladimir medinskiy
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Rus baş müzakereci Medinskiy, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşmekte olan görüşmeler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya güçlerine işkence edildiğine ilişkin yayınlanan görüntüler konusunda Ukrayna müzakere heyetine protesto ilettiklerini kaydetti. Medinskiy, Ukrayna tarafının da bu konuda önlemler alınacağı ve söz konusu işkence olayını gerçekleştirenlerin de en sert biçimde cezalandırılacağına dair güvence verdiğini belirtti.Medinskiy ayrıca, “Ukrayna tarafı ile görüşmelerimiz 9.30’dan beri devam ediyor. Umuyorum ki birkaç saat sonra bu görüşmelerin sonuçlarına dair birkaç açıklama yapacağız” dedi.Medinskiy gazetecilere açıklamalarında, görüşmelerin nasıl sürdüğüne ilişkin şimdilik bir yorum yapmak istemediğini kaydetti ve “İki-üç saat sonra sizlere bir şeyler söylemeye hazır olacağız" diye ekledi.
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rusya, ukrayna, dolmabahçe sarayı, vladimir medinskiy
İstanbul’daki Rus müzakereci: Ukrayna, Rus askerlere işkence edenlerin cezalandırılacağını söyledi
12:24 29.03.2022 (güncellendi: 12:40 29.03.2022) Abone ol
Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının İstanbul’daki müzakereler sırasında, Rus askerlerine Ukrayna’da işkence edenlerin en sert biçimde cezalandırılacağının güvencesini verdiğini kaydetti.
Rus baş müzakereci Medinskiy, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşmekte olan görüşmeler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya güçlerine işkence edildiğine ilişkin yayınlanan görüntüler konusunda Ukrayna müzakere heyetine protesto ilettiklerini kaydetti.
Medinskiy, Ukrayna tarafının da bu konuda önlemler alınacağı ve söz konusu işkence olayını gerçekleştirenlerin de en sert biçimde cezalandırılacağına dair güvence verdiğini belirtti.
Medinskiy ayrıca, “Ukrayna tarafı ile görüşmelerimiz 9.30’dan beri devam ediyor. Umuyorum ki birkaç saat sonra bu görüşmelerin sonuçlarına dair birkaç açıklama yapacağız” dedi.
Medinskiy gazetecilere açıklamalarında, görüşmelerin nasıl sürdüğüne ilişkin şimdilik bir yorum yapmak istemediğini kaydetti ve “İki-üç saat sonra sizlere bir şeyler söylemeye hazır olacağız" diye ekledi.