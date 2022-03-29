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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/istanbuldaki-rusya--ukrayna-muzakereleri-basladi-1055125646.html
İstanbul'da Rusya- Ukrayna müzakereleri: Heyetler arası görüşmeler başladı
İstanbul'da Rusya- Ukrayna müzakereleri: Heyetler arası görüşmeler başladı
Ukrayna- Rusya krizinde çözüm bulunması ve ateşkes sağlanması için Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor. Son günlerdeki yoğun telefon temaslarının ardından... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
istanbul
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Rusya- Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın acilen ateşkes çağrısı yaptığı kısa açıklaması sonrası önce heyet başkanları görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'nin, operasyonun sona erdirilmesi için yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak Kiev'e güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında yer aldığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220329/cumhurbaskani-erdogan-rusya-ukrayna-heyetleri-toplantisi-oncesinde-aciklama-yapiyor-1055126378.html
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rusya, ukrayna, istanbul, dolmabahçe sarayı

İstanbul'da Rusya- Ukrayna müzakereleri: Heyetler arası görüşmeler başladı

10:07 29.03.2022 (güncellendi: 10:40 29.03.2022)
© SputnikTürkiye - Rusya - Ukrayna
Türkiye - Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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Ukrayna- Rusya krizinde çözüm bulunması ve ateşkes sağlanması için Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor. Son günlerdeki yoğun telefon temaslarının ardından uzlaşıldığı üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmeleri İstanbul'da devam ettiriyor. Taraflar bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Rusya- Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın acilen ateşkes çağrısı yaptığı kısa açıklaması sonrası önce heyet başkanları görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır
09:39
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'nin, operasyonun sona erdirilmesi için yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak Kiev'e güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında yer aldığını söylemişti.
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