Rusya- Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın acilen ateşkes çağrısı yaptığı kısa açıklaması sonrası önce heyet başkanları görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'nin, operasyonun sona erdirilmesi için yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak Kiev'e güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında yer aldığını söylemişti.

Ukrayna- Rusya krizinde çözüm bulunması ve ateşkes sağlanması için Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor. Son günlerdeki yoğun telefon temaslarının ardından... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul'da Rusya- Ukrayna müzakereleri: Heyetler arası görüşmeler başladı

© Sputnik Türkiye - Rusya - Ukrayna © Sputnik

Abone ol

Ukrayna- Rusya krizinde çözüm bulunması ve ateşkes sağlanması için Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor. Son günlerdeki yoğun telefon temaslarının ardından uzlaşıldığı üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmeleri İstanbul'da devam ettiriyor. Taraflar bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.