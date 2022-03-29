https://tr.sputniknews.com/20220329/johnsonjohnson-rusyaya-kisisel-bakim-urunleri-tedarikini-askiya-aldi-1055143367.html
Johnson&Johnson, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldı
Johnson&Johnson, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldı
ABD'li eczacılık ve ilaç firması Johnson&Johnson, bugün yaptığı duyuruda, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldığını açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T17:27+0300
2022-03-29T17:27+0300
2022-03-29T17:28+0300
ukrayna krizi
johnson&johnson
ilaç
rusya
tedarik
askıya alma
karar
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Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Johnson&Johnson da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Kişisel bakım ürünlerimizin Rusya'daki tedarikini askıya almaya karar verdik" denildi.Firma ayrıca, Ukrayna'daki insani yardıma yönelik bağışlarını ikiye katlayarak 5 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarmayı planladığını duyurdu.Mart ayının başlarında Johnson&Johnson, Rusya'nın Donbass operasyonuna yanıt olarak ülkedeki tüm reklamlarını, klinik deneylerini ve ek yatırımlarını askıya almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/zurich-sigorta-logosundaki-zyi-sosyal-medya-hesaplarindan-kaldirdi-1055076024.html
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johnson&johnson, ilaç, rusya, tedarik, askıya alma, karar
Johnson&Johnson, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldı
17:27 29.03.2022 (güncellendi: 17:28 29.03.2022) Abone ol
ABD'li eczacılık ve ilaç firması Johnson&Johnson, bugün yaptığı duyuruda, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldığını açıkladı.
Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Johnson&Johnson da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Kişisel bakım ürünlerimizin Rusya'daki tedarikini askıya almaya karar verdik" denildi.
Firma ayrıca, Ukrayna'daki insani yardıma yönelik bağışlarını ikiye katlayarak 5 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarmayı planladığını duyurdu.
Mart ayının başlarında Johnson&Johnson, Rusya'nın Donbass operasyonuna yanıt olarak ülkedeki tüm reklamlarını, klinik deneylerini ve ek yatırımlarını askıya almıştı.