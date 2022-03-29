https://tr.sputniknews.com/20220329/johnsonjohnson-rusyaya-kisisel-bakim-urunleri-tedarikini-askiya-aldi-1055143367.html

Johnson&Johnson, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldı

Johnson&Johnson, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldı

ABD'li eczacılık ve ilaç firması Johnson&Johnson, bugün yaptığı duyuruda, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldığını açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T17:27+0300

2022-03-29T17:27+0300

2022-03-29T17:28+0300

ukrayna krizi

johnson&johnson

ilaç

rusya

tedarik

askıya alma

karar

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Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Johnson&Johnson da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Kişisel bakım ürünlerimizin Rusya'daki tedarikini askıya almaya karar verdik" denildi.Firma ayrıca, Ukrayna'daki insani yardıma yönelik bağışlarını ikiye katlayarak 5 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarmayı planladığını duyurdu.Mart ayının başlarında Johnson&Johnson, Rusya'nın Donbass operasyonuna yanıt olarak ülkedeki tüm reklamlarını, klinik deneylerini ve ek yatırımlarını askıya almıştı.

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johnson&johnson, ilaç, rusya, tedarik, askıya alma, karar