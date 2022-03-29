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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/johnsonjohnson-rusyaya-kisisel-bakim-urunleri-tedarikini-askiya-aldi-1055143367.html
Johnson&Johnson, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldı
Johnson&Johnson, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldı
ABD'li eczacılık ve ilaç firması Johnson&Johnson, bugün yaptığı duyuruda, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldığını açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T17:27+0300
2022-03-29T17:28+0300
ukrayna krizi
johnson&johnson
ilaç
rusya
tedarik
askıya alma
karar
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Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Johnson&amp;Johnson da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Kişisel bakım ürünlerimizin Rusya'daki tedarikini askıya almaya karar verdik" denildi.Firma ayrıca, Ukrayna'daki insani yardıma yönelik bağışlarını ikiye katlayarak 5 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarmayı planladığını duyurdu.Mart ayının başlarında Johnson&amp;Johnson, Rusya'nın Donbass operasyonuna yanıt olarak ülkedeki tüm reklamlarını, klinik deneylerini ve ek yatırımlarını askıya almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/zurich-sigorta-logosundaki-zyi-sosyal-medya-hesaplarindan-kaldirdi-1055076024.html
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johnson&johnson, ilaç, rusya, tedarik, askıya alma, karar

Johnson&Johnson, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldı

17:27 29.03.2022 (güncellendi: 17:28 29.03.2022)
© AFP 2022Johnson&Johnson
Johnson&Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022
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ABD'li eczacılık ve ilaç firması Johnson&Johnson, bugün yaptığı duyuruda, Rusya'ya kişisel bakım ürünleri tedarikini askıya aldığını açıkladı.
Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Johnson&Johnson da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Kişisel bakım ürünlerimizin Rusya'daki tedarikini askıya almaya karar verdik" denildi.
Firma ayrıca, Ukrayna'daki insani yardıma yönelik bağışlarını ikiye katlayarak 5 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarmayı planladığını duyurdu.
Mart ayının başlarında Johnson&Johnson, Rusya'nın Donbass operasyonuna yanıt olarak ülkedeki tüm reklamlarını, klinik deneylerini ve ek yatırımlarını askıya almıştı.
Donbass Operayonu - Z harfi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
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