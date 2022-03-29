Türkiye
CANLI | Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220329/kayseri-kendi-yaginda-kavruluyor-projesi-belediyeden-ciftcilere-15-milyon-liralik-tohum-destegi--1055147515.html
'Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi': Belediyeden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği
'Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi': Belediyeden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği
Kayseri Büyükşehir Belediyesince 'Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi' ile üreticiye 1000 ton yem bitkisi ve 193 ton aspir tohumu olmak üzere 15 milyon... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T19:50+0300
2022-03-29T19:57+0300
kayseri
çiftçi
tohum
tarım
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042459761_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d89cab48486296e08bbd136bb2e0d5e.jpg
Kadir Has Kongre Merkezi otopark alanında düzenlenen "Aspir ve Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım Töreni"nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sanayi, tarım ve hayvancılık için çalıştıklarını, ürettiklerini söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda besin değeri açısından ayçiçeği yağı ile yarışır nitelikte olması nedeniyle aspir üretimine destek olduklarına dikkati çeken Büyükkılıç, "500 tonu şimdi, 500 tonu sonbaharda olmak üzere üreticiye 12 milyon lira maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz. Yine 3 milyon lira maliyetli 193 ton aspir tohumu olmak üzere toplamda 15 milyon lira tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. 2 bin üreticiye verilecek 193 ton aspir tohumu ile üretim alanını 40 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Tarım ve Orman Bakanlığının katkıları ile ülke genelinde birçok projeye imza attıklarını söyledi.Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesinin adını Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin ardından, "Türkiye, Kayseri'nin Yağında Kavruluyor" şeklinde revize ettiklerini kaydeden Şahin, "Bu projenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Biz bize yeteriz', 'Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız' sözlerinin yerine getirilmesinde önemli adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum" dedi. Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de projenin önemi hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından tören alanındaki 2 tırda bulunan aspir ve yem bitkileri tohumları çiftçilere dağıtıldı.
kayseri
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042459761_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_952b4ea3e349b579e01a6ab11d2252d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, çiftçi, tohum, tarım

'Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi': Belediyeden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği

19:50 29.03.2022 (güncellendi: 19:57 29.03.2022)
© Sputnik / Sertaç Kayar3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu
3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
Abone olTelegram
Kayseri Büyükşehir Belediyesince 'Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi' ile üreticiye 1000 ton yem bitkisi ve 193 ton aspir tohumu olmak üzere 15 milyon liralık destekte bulunuldu.
Kadir Has Kongre Merkezi otopark alanında düzenlenen "Aspir ve Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım Töreni"nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sanayi, tarım ve hayvancılık için çalıştıklarını, ürettiklerini söyledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda besin değeri açısından ayçiçeği yağı ile yarışır nitelikte olması nedeniyle aspir üretimine destek olduklarına dikkati çeken Büyükkılıç, "500 tonu şimdi, 500 tonu sonbaharda olmak üzere üreticiye 12 milyon lira maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz. Yine 3 milyon lira maliyetli 193 ton aspir tohumu olmak üzere toplamda 15 milyon lira tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. 2 bin üreticiye verilecek 193 ton aspir tohumu ile üretim alanını 40 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Tarım ve Orman Bakanlığının katkıları ile ülke genelinde birçok projeye imza attıklarını söyledi.
Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesinin adını Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin ardından, "Türkiye, Kayseri'nin Yağında Kavruluyor" şeklinde revize ettiklerini kaydeden Şahin, "Bu projenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Biz bize yeteriz', 'Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız' sözlerinin yerine getirilmesinde önemli adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de projenin önemi hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından tören alanındaki 2 tırda bulunan aspir ve yem bitkileri tohumları çiftçilere dağıtıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала