https://tr.sputniknews.com/20220329/kdv-oranlarindaki-degisiklik-resmi-gazetede-yayimlandi-1055124629.html

KDV oranlarındaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

KDV oranlarındaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası açıkladığı KDV oranlarındaki düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T06:50+0300

2022-03-29T06:50+0300

2022-03-29T06:50+0300

türkiye

kdv

resmi gazete

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KDV oranlarında değişikliğe gidilen yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, bebek bezi diş macunu, diş fırçası ve diş ipi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede, yeme içme hizmetleri, konut ve arsalar, Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazlar, sertifikalı tohum ve fidanlar, ikinci el yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri, sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar gibi bazı sektörlerdeki ürün, mal ve hizmetlerin KDV oranlarındaki değişiklikler de yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220328/kdv-duzenlemesinin-ayrintilari-belli-oldu-1055120272.html

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