Kılıçdaroğlu: Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal devletten haberi yok

Bir bildiri yayımladık, 5 temel mesaj var. Çalışma grubu oluşturduk.

Seçim Kanunu Teklifi'ni görüştük. metinden aynen okuyorum. Siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyeceğiz. Yani hangi kanunu getirirlerse getirsinler. Bu millet kararını verdi zaten.