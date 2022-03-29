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https://tr.sputniknews.com/20220329/kilicdaroglu-sosyal-hizmetler-bakanliginin-sosyal-devletten-haberi-yok-1055135213.html
Kılıçdaroğlu: Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal devletten haberi yok
Kılıçdaroğlu: Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal devletten haberi yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile Bakanlığı aileyi korumuyor, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal devletten haberi yok" dedi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
tbmm
chp
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, tbmm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meclis

Kılıçdaroğlu: Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal devletten haberi yok

13:52 29.03.2022 (güncellendi: 13:56 29.03.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile Bakanlığı aileyi korumuyor, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal devletten haberi yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:
Bir bildiri yayımladık, 5 temel mesaj var. Çalışma grubu oluşturduk.
Seçim Kanunu Teklifi'ni görüştük. metinden aynen okuyorum. Siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyeceğiz. Yani hangi kanunu getirirlerse getirsinler. Bu millet kararını verdi zaten.
Göndereceğiz arkadaş, Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Allah'ın izni ile göndereceğiz.
Seçim güvenliği için çalışma grubu oluşturduk. 6 lider anlaştık sandık güvenliğini sağlayacağız.
Hedefimiz derin sorunlarımıza son vermek.
Devleti yönetemiyorlar.
Aile Bakanlığı aileyi korumuyor, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal devletten haberi yok.
Damat kitap çıkardı laf aramızda, baktım 128 milyar dolar var mı? Tık yok.
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