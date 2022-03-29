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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-abramovic-rusya-ukrayna-gorusmelerinde-yer-aliyor-ancak-rusya-heyetinin-uyesi-degil-1055133218.html
Kremlin: Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor, ancak Rusya heyetinin üyesi değil
Kremlin: Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor, ancak Rusya heyetinin üyesi değil
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus iş insanı Roman Abramoviç’in, Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirdiği barış görüşmelerinde her iki tarafın da onayıyla bulunduğunu... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:52+0300
2022-03-29T13:42+0300
kremlin
roman abramoviç
ukrayna krizi
dmitriy peskov
ukrayna
müzakere
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus milyarder Roman Abramoviç’in İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde bulunmasına ilişkin soruya, “Abramoviç, Rusya ile Ukrayna tarafları arasında birtakım temasların sağlanması adına (görüşmelere) müdahil. Delegasyonumuzun resmi bir üyesi değil” yanıtını verdi.“Fakat bununla beraber Abramoviç de Rusya tarafında İstanbul’da bulunuyor” diyen Peskov, Abramoviç’in görüşmelerdeki varlığının her iki ülke tarafından onaylandığını kaydetti.'Abramoviç'in zehirlendiği haberleri gerçek dışı'Öte yandan Kremlin Sözcüsü, Abramoviç’in Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bir aşamasında zehirlendiğine ilişkin haberleri yalanladı.Peskov, gerçek dışı olduklarını kaydettiği söz konusu haberlerin yayınlanmasının ‘Rusya karşıtı enformasyon savaşının bir parçası olduğunu’ vurguladı.Bunun yanı sıra Ukrayna vatandaşlarının zorla Rusya’ya götürüldüğü yönündeki açıklamaları da yalanlayan Peskov, "Rusya askerleri, Mariupol gibi tehlikeli yerleri terk etmeleri konusunda sivillere yardım ediyor” ifadelerini kullandı.Sözcü, Ukraynalı sivillerin, oluşturulan insani koridorlar üzerinden gönüllü olarak Rusya topraklarına geçtiklerini belirtti.‘Rusya’ya karşı yürütülen ekonomi savaşının şartları değiştirdiğini şirketler anlamalı ve gaz ödemelerini ruble cinsinden yapmalılar’Ayrıca Peskov, Rusya’nın, Avrupa ülkelerinden satın aldıkları Rus gazı için yaptıkları ödemeleri Rus para birimi ruble ile yapma kararına ilişkin, Rusya’ya karşı ekonomik savaş yürütülüyor olmasının koşulları değiştiğini dile getirdi. Peskov, Rusya ile doğalgaz anlaşması yapmış olan şirketlerin de koşulların değiştiğini anlamaları gerektiğini ifade etti.‘Putin’e halk desteğinde benzeri görülmemiş bir yükleniş izleniyor’Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun Devlet Başkanı Vladimir Putin’e halkın desteğini ne yönde değiştirdiği sorusunu ise, kamuoyu araştırmalarının Rusya liderine verilen halk desteğinde benzeri görülmemiş bir yükseliş olduğunu gösterdiği ifadeleriyle yanıtladı.
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kremlin, roman abramoviç, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere

Kremlin: Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor, ancak Rusya heyetinin üyesi değil

12:52 29.03.2022 (güncellendi: 13:42 29.03.2022)
© REUTERSRoman Abramoviç
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© REUTERS
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus iş insanı Roman Abramoviç’in, Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirdiği barış görüşmelerinde her iki tarafın da onayıyla bulunduğunu, fakat Rusya heyetinin resmi bir üyesi olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus milyarder Roman Abramoviç’in İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde bulunmasına ilişkin soruya, “Abramoviç, Rusya ile Ukrayna tarafları arasında birtakım temasların sağlanması adına (görüşmelere) müdahil. Delegasyonumuzun resmi bir üyesi değil” yanıtını verdi.
“Fakat bununla beraber Abramoviç de Rusya tarafında İstanbul’da bulunuyor” diyen Peskov, Abramoviç’in görüşmelerdeki varlığının her iki ülke tarafından onaylandığını kaydetti.

'Abramoviç'in zehirlendiği haberleri gerçek dışı'

Öte yandan Kremlin Sözcüsü, Abramoviç’in Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bir aşamasında zehirlendiğine ilişkin haberleri yalanladı.
Peskov, gerçek dışı olduklarını kaydettiği söz konusu haberlerin yayınlanmasının ‘Rusya karşıtı enformasyon savaşının bir parçası olduğunu’ vurguladı.
Bunun yanı sıra Ukrayna vatandaşlarının zorla Rusya’ya götürüldüğü yönündeki açıklamaları da yalanlayan Peskov, "Rusya askerleri, Mariupol gibi tehlikeli yerleri terk etmeleri konusunda sivillere yardım ediyor” ifadelerini kullandı.
Sözcü, Ukraynalı sivillerin, oluşturulan insani koridorlar üzerinden gönüllü olarak Rusya topraklarına geçtiklerini belirtti.
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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‘Rusya’ya karşı yürütülen ekonomi savaşının şartları değiştirdiğini şirketler anlamalı ve gaz ödemelerini ruble cinsinden yapmalılar’

Ayrıca Peskov, Rusya’nın, Avrupa ülkelerinden satın aldıkları Rus gazı için yaptıkları ödemeleri Rus para birimi ruble ile yapma kararına ilişkin, Rusya’ya karşı ekonomik savaş yürütülüyor olmasının koşulları değiştiğini dile getirdi. Peskov, Rusya ile doğalgaz anlaşması yapmış olan şirketlerin de koşulların değiştiğini anlamaları gerektiğini ifade etti.

‘Putin’e halk desteğinde benzeri görülmemiş bir yükleniş izleniyor’

Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun Devlet Başkanı Vladimir Putin’e halkın desteğini ne yönde değiştirdiği sorusunu ise, kamuoyu araştırmalarının Rusya liderine verilen halk desteğinde benzeri görülmemiş bir yükseliş olduğunu gösterdiği ifadeleriyle yanıtladı.
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