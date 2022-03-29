https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-putin-macrona-mariupol-halkina-yapilan-insani-yardim-ve-tahliye-ile-ilgili-bilgi-verdi-1055147775.html
Kremlin: Putin, Macron’a Mariupol halkına yapılan insani yardım ve tahliye ile ilgili bilgi verdi
Kremlin: Putin, Macron’a Mariupol halkına yapılan insani yardım ve tahliye ile ilgili bilgi verdi
Rusya lideri Putin ve Fransız mevkidaşı Macron’un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi aktaran Kremlin, görüşmede Putin’in Macron’a Mariupol... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T19:59+0300
2022-03-29T19:59+0300
2022-03-29T20:57+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
vladimir putin
rusya
fransa
mariupol
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Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi.Kremlin’in görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Bu şehirdeki (Mariupol) ağır insani durumun çözümü için Ukraynalı aşırı milliyetçi militanların direnmeye son vermeleri ve silah bırakmaları gerektiği vurgulandı" denildi.'Liderler müzakerelerin İstanbul'daki turunu dikkate alarak Ukrayna'daki durumu değerlendirdi’Putin ve Macron’un Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’da gerçekleşen sıradaki turunun sonuçlarını dikkate alarak Ukrayna’daki durumu değerlendirdikleri kaydedilen açıklamada, “Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında devam eden müzakerelerin bugün İstanbul'da sona eren turu dahil olmak üzere Ukrayna etrafındaki gelişmelerin güncel yönleri hakkında görüş alışverişi devam etti” ifadeleri kullanıldı. ‘Putin ve Macron gaz tedariki karşılığında ruble ödemelerine geçiş ile ilgili konulara değindi’Açıklama şöyle devam etti:Açıklamada ayrıca liderlerin ileride temaslara devam etme konusunda anlaştıkları vurgulandı. Elysee Sarayı: Macron Putin’e gaz sözleşmeleri ile ilgili ödemelerin ruble ile yapılmasının mümkün olmadığını söylediReuters ise Elysee Sarayı’na dayandırdığı haberinde Macron’un Rus mevkidaşına gaz sözleşmeleri ile ilgili ödemelerin ruble ile yapılmasının mümkün olmadığını ifade ettiğini bildirdi.'Mariupol'de insani yardım operasyonu henüz mümkün değil'AFN’nin Elysee Sarayı’na atıfla paylaştığı haberde ise Putin ve Macron’un Ukrayna’daki durumu ve Mariupol’de insani yardım operasyonu organize etme imkanlarını görüştükleri, görüşme sonunda söz konusu insani yardım operasyonunun şu aşamada yapılmasının ‘mümkün olmadığı’ sonucuna vardıkları ifade edildi.
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emmanuel macron, vladimir putin, rusya, fransa, mariupol
Kremlin: Putin, Macron’a Mariupol halkına yapılan insani yardım ve tahliye ile ilgili bilgi verdi
19:59 29.03.2022 (güncellendi: 20:57 29.03.2022) Abone ol
Rusya lideri Putin ve Fransız mevkidaşı Macron’un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi aktaran Kremlin, görüşmede Putin’in Macron’a Mariupol sakinleri dahil olmak üzere sivillere yapılan insani yardım ve insanların tahliyesi ile ilgili bilgi verdiğini duyurdu.
Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi.
Kremlin’in görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Bu şehirdeki (Mariupol) ağır insani durumun çözümü için Ukraynalı aşırı milliyetçi militanların direnmeye son vermeleri ve silah bırakmaları gerektiği vurgulandı" denildi.
'Liderler müzakerelerin İstanbul'daki turunu dikkate alarak Ukrayna'daki durumu değerlendirdi’
Putin ve Macron’un Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’da gerçekleşen sıradaki turunun sonuçlarını dikkate alarak Ukrayna’daki durumu değerlendirdikleri kaydedilen açıklamada, “Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında devam eden müzakerelerin bugün İstanbul'da sona eren turu dahil olmak üzere Ukrayna etrafındaki gelişmelerin güncel yönleri hakkında görüş alışverişi devam etti” ifadeleri kullanıldı.
‘Putin ve Macron gaz tedariki karşılığında ruble ödemelerine geçiş ile ilgili konulara değindi’
Açıklama şöyle devam etti:
“Rusya'dan özellikle AB ülkelerine yapılan doğalgaz tedariki karşılığında Rus rublesi ile ödeme yapılması kararına ilişkin konulara da değinildi.”
Açıklamada ayrıca liderlerin ileride temaslara devam etme konusunda anlaştıkları vurgulandı.
Elysee Sarayı: Macron Putin’e gaz sözleşmeleri ile ilgili ödemelerin ruble ile yapılmasının mümkün olmadığını söyledi
Reuters ise Elysee Sarayı’na dayandırdığı haberinde Macron’un Rus mevkidaşına gaz sözleşmeleri ile ilgili ödemelerin ruble ile yapılmasının mümkün olmadığını ifade ettiğini bildirdi.
'Mariupol'de insani yardım operasyonu henüz mümkün değil'
AFN’nin Elysee Sarayı’na atıfla paylaştığı haberde ise Putin ve Macron’un Ukrayna’daki durumu ve Mariupol’de insani yardım operasyonu organize etme imkanlarını görüştükleri, görüşme sonunda söz konusu insani yardım operasyonunun şu aşamada yapılmasının ‘mümkün olmadığı’ sonucuna vardıkları ifade edildi.