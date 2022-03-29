https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-putin-macrona-mariupol-halkina-yapilan-insani-yardim-ve-tahliye-ile-ilgili-bilgi-verdi-1055147775.html

Kremlin: Putin, Macron’a Mariupol halkına yapılan insani yardım ve tahliye ile ilgili bilgi verdi

Kremlin: Putin, Macron’a Mariupol halkına yapılan insani yardım ve tahliye ile ilgili bilgi verdi

Rusya lideri Putin ve Fransız mevkidaşı Macron’un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi aktaran Kremlin, görüşmede Putin’in Macron’a Mariupol... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T19:59+0300

2022-03-29T19:59+0300

2022-03-29T20:57+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

vladimir putin

rusya

fransa

mariupol

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Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi.Kremlin’in görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Bu şehirdeki (Mariupol) ağır insani durumun çözümü için Ukraynalı aşırı milliyetçi militanların direnmeye son vermeleri ve silah bırakmaları gerektiği vurgulandı" denildi.'Liderler müzakerelerin İstanbul'daki turunu dikkate alarak Ukrayna'daki durumu değerlendirdi’Putin ve Macron’un Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’da gerçekleşen sıradaki turunun sonuçlarını dikkate alarak Ukrayna’daki durumu değerlendirdikleri kaydedilen açıklamada, “Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında devam eden müzakerelerin bugün İstanbul'da sona eren turu dahil olmak üzere Ukrayna etrafındaki gelişmelerin güncel yönleri hakkında görüş alışverişi devam etti” ifadeleri kullanıldı. ‘Putin ve Macron gaz tedariki karşılığında ruble ödemelerine geçiş ile ilgili konulara değindi’Açıklama şöyle devam etti:Açıklamada ayrıca liderlerin ileride temaslara devam etme konusunda anlaştıkları vurgulandı. Elysee Sarayı: Macron Putin’e gaz sözleşmeleri ile ilgili ödemelerin ruble ile yapılmasının mümkün olmadığını söylediReuters ise Elysee Sarayı’na dayandırdığı haberinde Macron’un Rus mevkidaşına gaz sözleşmeleri ile ilgili ödemelerin ruble ile yapılmasının mümkün olmadığını ifade ettiğini bildirdi.'Mariupol'de insani yardım operasyonu henüz mümkün değil'AFN’nin Elysee Sarayı’na atıfla paylaştığı haberde ise Putin ve Macron’un Ukrayna’daki durumu ve Mariupol’de insani yardım operasyonu organize etme imkanlarını görüştükleri, görüşme sonunda söz konusu insani yardım operasyonunun şu aşamada yapılmasının ‘mümkün olmadığı’ sonucuna vardıkları ifade edildi.

rusya

fransa

mariupol

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emmanuel macron, vladimir putin, rusya, fransa, mariupol