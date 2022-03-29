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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/lavrov-rusya-karsiti-yaptirimlara-dahil-olmayan-ulkelerin-tutumunu-degerli-buluyoruz-1055137566.html
Lavrov: Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmayan ülkelerin tutumunu değerli buluyoruz
Lavrov: Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmayan ülkelerin tutumunu değerli buluyoruz
Batılı ülkelerin şantaj ve tehdit yoluyla diğer ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamaya zorladığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:56+0300
2022-03-29T15:21+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
lübnan
rusya
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnanlı vekil Talal Arslan'la Moskova'da bir araya geldi.Lavrov, görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada "Batılı meslektaşlarımız, Ukrayna'da Rusya'ya yönelik saldırganlık için, Rus olan her şeye saldırmak için bir sıçrama tahtası oluşturma planlarının suya düştüğünü anladıklarında, tüm bölgelerdeki ülkeleri şantaj, ültimatom, tehdit yoluyla Rusya'yı kınamaya zorlamaya başladılar ve nüfuzlarını gezegenin çeşitli köşelerinde tek taraflı avantajlar elde etmek için kullanıyorlar" dedi.Çok sayıda ülkenin Batı'nın şantaj ve tehditlerine boyun eğmediğinin altını çizen Lavrov, "İlk olarak Rusya'ya karşı yürürlüğe koyulan Batı'nın tek taraflı, gayrimeşru yaptırımlarına dahil olmayı reddeden, ikinci olarak da yaşananları küresel ilişkilerin gelişimindeki genel eğilimler açısından anlayan tüm dünya ülkelerindeki çok sayıdaki dostumuzun ilkesel tutumunu değerli buluyoyuz" vurgusunu yaptı.'Batı, tek kutuplu dünyayı yeniden kurma umuduyla emperyalist, neo-sömürgeci metotlar kullanıyor'Batı'nın Ukrayna krizinin sonuçları hakkında spekülasyonlarda bulunduğunu söyleyen Lavrov şöyle devam etti: "Herkesi Batı'nın komutası altına alma ve tek kutuplu dünya olarak anılan düzeni yeniden kurma umuduyla aleni şekilde emperyalist, neo-sömürgeci metotlar kullanılıyor. Rusya her zaman işbirliğinden yana ancak yalnızca eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi arama koşulları altında."
lübnan
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sergey lavrov, lübnan, rusya, ukrayna

Lavrov: Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmayan ülkelerin tutumunu değerli buluyoruz

14:56 29.03.2022 (güncellendi: 15:21 29.03.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Batılı ülkelerin şantaj ve tehdit yoluyla diğer ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamaya zorladığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmayı reddeden ülkelerin tutumunu değerli bulduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnanlı vekil Talal Arslan'la Moskova'da bir araya geldi.
Lavrov, görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada "Batılı meslektaşlarımız, Ukrayna'da Rusya'ya yönelik saldırganlık için, Rus olan her şeye saldırmak için bir sıçrama tahtası oluşturma planlarının suya düştüğünü anladıklarında, tüm bölgelerdeki ülkeleri şantaj, ültimatom, tehdit yoluyla Rusya'yı kınamaya zorlamaya başladılar ve nüfuzlarını gezegenin çeşitli köşelerinde tek taraflı avantajlar elde etmek için kullanıyorlar" dedi.
Çok sayıda ülkenin Batı'nın şantaj ve tehditlerine boyun eğmediğinin altını çizen Lavrov, "İlk olarak Rusya'ya karşı yürürlüğe koyulan Batı'nın tek taraflı, gayrimeşru yaptırımlarına dahil olmayı reddeden, ikinci olarak da yaşananları küresel ilişkilerin gelişimindeki genel eğilimler açısından anlayan tüm dünya ülkelerindeki çok sayıdaki dostumuzun ilkesel tutumunu değerli buluyoyuz" vurgusunu yaptı.

'Batı, tek kutuplu dünyayı yeniden kurma umuduyla emperyalist, neo-sömürgeci metotlar kullanıyor'

Batı'nın Ukrayna krizinin sonuçları hakkında spekülasyonlarda bulunduğunu söyleyen Lavrov şöyle devam etti: "Herkesi Batı'nın komutası altına alma ve tek kutuplu dünya olarak anılan düzeni yeniden kurma umuduyla aleni şekilde emperyalist, neo-sömürgeci metotlar kullanılıyor. Rusya her zaman işbirliğinden yana ancak yalnızca eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi arama koşulları altında."
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