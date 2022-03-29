https://tr.sputniknews.com/20220329/lgs-sinavi-basvurulari-4-nisanda-baslayacak-1055128718.html
LGS başvuruları 4 Nisan'da başlayacak
LGS başvuruları 4 Nisan'da başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS başvurularının 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T10:37+0300
2022-03-29T10:37+0300
2022-03-29T10:37+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
sınav
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Bu yıl 5 Haziran 2022'de uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının başvuru tarihleri belli oldu.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav başvurularının 4-14 Nisan tarihleri arasında alınacağını açıkladı.Özer, "Başvurular, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/milli-egitim-bakani-ozer-ogretmen-atamasi-mutlaka-olacak-uzerinde-calismaya-devam-ediyoruz-1054775017.html
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milli eğitim bakanlığı, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs), sınav
LGS başvuruları 4 Nisan'da başlayacak
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Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS başvurularının 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bu yıl 5 Haziran 2022'de uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının başvuru tarihleri belli oldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav başvurularının 4-14 Nisan tarihleri arasında alınacağını açıkladı.
Özer, "Başvurular, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı" dedi.