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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/litvanya-letonya-ve-estonyanin-buyukelcileri-rusya-disislerine-cagrildi-1055130663.html
Litvanya, Letonya ve Estonya’nın büyükelçileri Rusya Dışişleri’ne çağrıldı
Litvanya, Letonya ve Estonya’nın büyükelçileri Rusya Dışişleri’ne çağrıldı
Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Moskova’daki büyükelçilerinin Rusya Dışişleri’ne çağrıldıkları duyuruldu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T11:44+0300
2022-03-29T11:51+0300
baltıklar
ukrayna krizi
litvanya
letonya
estonya
rusya
diplomat
sınır dışı
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Konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Rusya'daki büyükelçilerinin, mütekabiliyet ilkesi gereği ülkelerinin diplomatik personelinin sınır dışı edileceğinin bildirilmesi adına Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldıklarını söyledi.3 Baltık ülkesi bu ay toplamda 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan edip sınır dışı etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html
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baltıklar, litvanya, letonya, estonya, rusya, diplomat, sınır dışı

Litvanya, Letonya ve Estonya’nın büyükelçileri Rusya Dışişleri’ne çağrıldı

11:44 29.03.2022 (güncellendi: 11:51 29.03.2022)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© Sputnik
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Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Moskova’daki büyükelçilerinin Rusya Dışişleri’ne çağrıldıkları duyuruldu.
Konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Rusya'daki büyükelçilerinin, mütekabiliyet ilkesi gereği ülkelerinin diplomatik personelinin sınır dışı edileceğinin bildirilmesi adına Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldıklarını söyledi.
3 Baltık ülkesi bu ay toplamda 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan edip sınır dışı etmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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