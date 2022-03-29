https://tr.sputniknews.com/20220329/litvanya-letonya-ve-estonyanin-buyukelcileri-rusya-disislerine-cagrildi-1055130663.html

Litvanya, Letonya ve Estonya’nın büyükelçileri Rusya Dışişleri’ne çağrıldı

Litvanya, Letonya ve Estonya’nın büyükelçileri Rusya Dışişleri’ne çağrıldı

Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Moskova’daki büyükelçilerinin Rusya Dışişleri’ne çağrıldıkları duyuruldu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T11:44+0300

2022-03-29T11:44+0300

2022-03-29T11:51+0300

baltıklar

ukrayna krizi

litvanya

letonya

estonya

rusya

diplomat

sınır dışı

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Konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Rusya'daki büyükelçilerinin, mütekabiliyet ilkesi gereği ülkelerinin diplomatik personelinin sınır dışı edileceğinin bildirilmesi adına Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldıklarını söyledi.3 Baltık ülkesi bu ay toplamda 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan edip sınır dışı etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html

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baltıklar, litvanya, letonya, estonya, rusya, diplomat, sınır dışı