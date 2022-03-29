https://tr.sputniknews.com/20220329/losemiyle-savasan-cercle-bruggeun-28-yasindaki-kalecisi-miguel-van-damme-hayatini-kaybetti-1055135030.html

Lösemiyle savaşan Cercle Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Miguel Van Damme hayatını kaybetti

Lösemiyle savaşan Cercle Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Miguel Van Damme hayatını kaybetti

Belçika ekibi Cercle Brugge'de forma giyen 28 yaşındaki Miguel Van Damme, 3. kez yakalandığı lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T13:42+0300

2022-03-29T13:42+0300

2022-03-29T13:49+0300

lösemi

kaleci

spor

ölüm

belçika

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Cercle Brugge'ün Belçikalı kalecisi Miguel Van Damme, hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcu, 2016'dan bu yana lösemiyle mücadele ediyordu.Üzücü haberi forma giydiği Cercle Brugges duyurdu.NTV Spor’un aktardığına göre kulüpten yapılan açıklamada, "İşlerin bir süredir iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Cercle Brugge'ün yaklaşık 123 yıllık tarihinde bugün son derece zor bir gün" ifadelerine yer verildi.Van Damme'ı anmak için Belçika-Burkina Faso maçından önce bir dakikalık saygı duruşu planlanıyor.

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lösemi, kaleci, ölüm, belçika