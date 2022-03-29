https://tr.sputniknews.com/20220329/macrondan-cumhurbaskani-adayi-zemmoura-isitme-cihazi-kullanma-onerisi---1055122918.html
Macron'dan, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi
Macron'dan, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a, başkent Paris'te düzenlediği mitingde atılan "Macron katil" sloganlarını... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T01:42+0300
2022-03-29T01:42+0300
2022-03-29T01:42+0300
dünya
emmanuel macron
eric zemmour
fransa
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı'nda düzenlediği mitingde katılımcıların "Macron katil" sloganları atmasına ilişkin Dijon kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bunun Zemmour'a yakışmadığını ifade eden Macron, sağlık alanında uygulamaya koyduğu en önemli reformlardan birinin işitme cihazları, gözlükler ve diş protezlerinin sigorta tarafından tamamen karşılanması olduğunu, bu nedenle 'ağır işiten' Zemmour'a işitme cihazı kullanmasını önerdiğini söyledi. Zemmour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, miting sırasında bu sloganı duymadığını savunarak, bunu desteklemediğini aktardı.
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emmanuel macron, eric zemmour, fransa
Macron'dan, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a, başkent Paris'te düzenlediği mitingde atılan "Macron katil" sloganlarını duymadığını söylemesine tepki göstererek, ona işitme cihazı kullanmasını önerdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı'nda düzenlediği mitingde katılımcıların "Macron katil" sloganları atmasına ilişkin Dijon kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bunun Zemmour'a yakışmadığını ifade eden Macron, sağlık alanında uygulamaya koyduğu en önemli reformlardan birinin işitme cihazları, gözlükler ve diş protezlerinin sigorta tarafından tamamen karşılanması olduğunu, bu nedenle 'ağır işiten' Zemmour'a işitme cihazı kullanmasını önerdiğini söyledi.
Zemmour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, miting sırasında bu sloganı duymadığını savunarak, bunu desteklemediğini aktardı.