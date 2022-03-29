https://tr.sputniknews.com/20220329/macrondan-cumhurbaskani-adayi-zemmoura-isitme-cihazi-kullanma-onerisi---1055122918.html

Macron'dan, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi

Macron'dan, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a, başkent Paris'te düzenlediği mitingde atılan "Macron katil" sloganlarını... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T01:42+0300

2022-03-29T01:42+0300

2022-03-29T01:42+0300

dünya

emmanuel macron

eric zemmour

fransa

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı'nda düzenlediği mitingde katılımcıların "Macron katil" sloganları atmasına ilişkin Dijon kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bunun Zemmour'a yakışmadığını ifade eden Macron, sağlık alanında uygulamaya koyduğu en önemli reformlardan birinin işitme cihazları, gözlükler ve diş protezlerinin sigorta tarafından tamamen karşılanması olduğunu, bu nedenle 'ağır işiten' Zemmour'a işitme cihazı kullanmasını önerdiğini söyledi. Zemmour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, miting sırasında bu sloganı duymadığını savunarak, bunu desteklemediğini aktardı.

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emmanuel macron, eric zemmour, fransa