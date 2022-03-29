https://tr.sputniknews.com/20220329/malatyada-24-yasinda-bir-kisi-yol-kenarinda-tufekle-vurulmus-halde-olu-bulundu--1055123020.html
Malatya’da 24 yaşında bir kişi yol kenarında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Malatya’da 24 yaşında bir kişi yol kenarında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler sahte... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T01:52+0300
2022-03-29T01:52+0300
2022-03-29T01:52+0300
malatya
türkiye
tüfek
ölü bulundu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055123059_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77dbab8368d581e7dcdc1ae72ae0c3ac.jpg
Malatya’da Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında yerde yatan birini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olaya tanıklık ettiğini ileri süren bir kişiyi ifadesi almak üzere polis merkezine götürüldü
malatya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055123059_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0eed399de4327a1020ad322c4af2efa2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, tüfek, ölü bulundu
Malatya’da 24 yaşında bir kişi yol kenarında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Abone ol
Yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu.
Malatya’da Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında yerde yatan birini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olaya tanıklık ettiğini ileri süren bir kişiyi ifadesi almak üzere polis merkezine götürüldü