https://tr.sputniknews.com/20220329/malatyada-24-yasinda-bir-kisi-yol-kenarinda-tufekle-vurulmus-halde-olu-bulundu--1055123020.html

Malatya’da 24 yaşında bir kişi yol kenarında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Malatya’da 24 yaşında bir kişi yol kenarında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler sahte... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T01:52+0300

2022-03-29T01:52+0300

2022-03-29T01:52+0300

malatya

türkiye

tüfek

ölü bulundu

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Malatya’da Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında yerde yatan birini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olaya tanıklık ettiğini ileri süren bir kişiyi ifadesi almak üzere polis merkezine götürüldü

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malatya, tüfek, ölü bulundu